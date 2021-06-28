"Демократичные" тазики в Чёрном море": Болгары негодуют из-за учений НАТО

В Чёрное море вошёл ракетный эсминец США. "Поплещутся "демократичные" тазики в Чёрном море, и давай обратно", - комментируют в Болгарии учения НАТО "Sea Breeze - 2021".

Ракетный эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море для многонациональных учений "Sea Breeze - 2021", сообщает болгарское издание "Факти". В комментариях читатели смеются над потугами НАТО спровоцировать Россию на Третью мировую войну.

Болгарская газета отмечает, что силы Черноморского флота России следят за перемещениями американского военного корабля. Болгары же негодуют, что США выбрали для своих военных игрищ Чёрное море.

Интересно, а могут американцы провести учения НАТО хотя бы раз у пляжей Калифорнии, Флориды, Гавайев? Как Россия, проводившая военные учения на своей территории?

- пишет в комментариях GnG.

Опять мы остались без летнего сезона. Море зацветёт, а вода будет неестественного цвета,

- добавляет читатель под ником "боцмана".

От этих учений Болгария может серьёзно пострадать! Сейчас нас считают врагами России, и ракеты направлены на вполне определённые цели. Американцы, конечно же, ничего не потеряют - далеко от их границ!

- отметил Ку КУ.

Также многие комментаторы выразили уверенность, что России не составит труда уничтожить военные корабли, которые нагнали в Чёрное море США и Великобритания.

Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Чёрном море, но проблема в том, что, если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки. И если это произойдёт, нас ждёт ядерная война и прощание с жизнью на Земле,

- пишет Глупи.

С тех пор как Крым вернулся в состав России, Чёрное море стало российским озером, и ничто не может там происходить без ведома и разрешения русских!

- отмечает az #Победа76.

Поплещутся "демократичные" тазики в Чёрном море, и давай обратно. То, что они хотят получить от России, они никогда не получат,

- резюмирует Хахаха.

Напомним, что на минувшей неделе британский эсминец нарушил границу России в районе Крыма. В ответ Черноморский флот и авиация открыли по военному кораблю предупредительный огонь. После этого эсминец покинул русские воды. Однако появилась информация, что американское военное судно собирается повторить провокацию.