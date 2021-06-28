Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Главная / Политика

"Демократичные" тазики в Чёрном море": Болгары негодуют из-за учений НАТО

28 июня 2021, 20:55  •  282 • Политика
В Чёрное море вошёл ракетный эсминец США. "Поплещутся "демократичные" тазики в Чёрном море, и давай обратно", - комментируют в Болгарии учения НАТО "Sea Breeze - 2021".
Ракетный эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море для многонациональных учений "Sea Breeze - 2021", сообщает болгарское издание "Факти". В комментариях читатели смеются над потугами НАТО спровоцировать Россию на Третью мировую войну.
Болгарская газета отмечает, что силы Черноморского флота России следят за перемещениями американского военного корабля. Болгары же негодуют, что США выбрали для своих военных игрищ Чёрное море.
Интересно, а могут американцы провести учения НАТО хотя бы раз у пляжей Калифорнии, Флориды, Гавайев? Как Россия, проводившая военные учения на своей территории?
- пишет в комментариях GnG.
Опять мы остались без летнего сезона. Море зацветёт, а вода будет неестественного цвета,
- добавляет читатель под ником "боцмана".
От этих учений Болгария может серьёзно пострадать! Сейчас нас считают врагами России, и ракеты направлены на вполне определённые цели. Американцы, конечно же, ничего не потеряют - далеко от их границ!
- отметил Ку КУ.
Также многие комментаторы выразили уверенность, что России не составит труда уничтожить военные корабли, которые нагнали в Чёрное море США и Великобритания.
Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Чёрном море, но проблема в том, что, если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки. И если это произойдёт, нас ждёт ядерная война и прощание с жизнью на Земле,
- пишет Глупи.
С тех пор как Крым вернулся в состав России, Чёрное море стало российским озером, и ничто не может там происходить без ведома и разрешения русских!
- отмечает az #Победа76.
Поплещутся "демократичные" тазики в Чёрном море, и давай обратно. То, что они хотят получить от России, они никогда не получат,
- резюмирует Хахаха.
Напомним, что на минувшей неделе британский эсминец нарушил границу России в районе Крыма. В ответ Черноморский флот и авиация открыли по военному кораблю предупредительный огонь. После этого эсминец покинул русские воды. Однако появилась информация, что американское военное судно собирается повторить провокацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






282
Источник
Похожие новости
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
28 июня 2021, 04:25
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
28 июня 2021, 04:25
Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать"
28 июня 2021, 00:45
На Украине у русских грозят отобрать землю
28 июня 2021, 00:45
WP раскрыли тайну разведки США: Русские бьют на расстоянии - "направленной энергией"
28 июня 2021, 13:35
Кто в Средиземном море хозяин? Русские подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2021, 09:30
"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция
22 июня 2021, 11:50
Путин разоблачил ультиматум о Западе и России
26 июня 2021, 13:55
"Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос": В России назвали альтернативу для ЕС
24 июня 2021, 12:25
"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь британцев
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой в медведя"
27 июня 2021, 14:40
Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.