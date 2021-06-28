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"Демократичные" тазики в Чёрном море": Болгары негодуют из-за учений НАТО
28 июня 2021, 20:55 • 282 • Политика
В Чёрное море вошёл ракетный эсминец США. "Поплещутся "демократичные" тазики в Чёрном море, и давай обратно", - комментируют в Болгарии учения НАТО "Sea Breeze - 2021".
Ракетный эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море для многонациональных учений "Sea Breeze - 2021", сообщает болгарское издание "Факти". В комментариях читатели смеются над потугами НАТО спровоцировать Россию на Третью мировую войну.
Болгарская газета отмечает, что силы Черноморского флота России следят за перемещениями американского военного корабля. Болгары же негодуют, что США выбрали для своих военных игрищ Чёрное море.
- пишет в комментариях GnG.
- добавляет читатель под ником "боцмана".
- отметил Ку КУ.
Также многие комментаторы выразили уверенность, что России не составит труда уничтожить военные корабли, которые нагнали в Чёрное море США и Великобритания.
- пишет Глупи.
- отмечает az #Победа76.
- резюмирует Хахаха.
Напомним, что на минувшей неделе британский эсминец нарушил границу России в районе Крыма. В ответ Черноморский флот и авиация открыли по военному кораблю предупредительный огонь. После этого эсминец покинул русские воды. Однако появилась информация, что американское военное судно собирается повторить провокацию.
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