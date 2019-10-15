"Демократическое цунами" захватывает логистику: Протестующие в Барселоне хотят захватить аэропорт

В охваченной протестами Барселоне люди угрожают захватить аэропорт. С таким призывом в соцсетях выступают участники радикального движения "Демократическое цунами". По последним данным, протестующие каталонцы, недовольные приговорами в отношении политиков, признанных виновными в проведении референдума о независимости в 2017 году, собрались на площади в центре города.

Сообщается, что в акции принимает участие порядка 25 тысяч человек.

Несколько тысяч митингующих устроили акцию перед зданием представительства женералитета в Жироне.

Накал страстей растёт, и протестующие призывают блокировать транспорт - в частности, блокируют дороги, а также железнодорожные пути, призывают занять аэропорт. Пять региональных дорог в Каталонии уже блокированы, нарастают протесты в Жироне, Таррагоне и Манресе.

РИА Новости напоминает, что в понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Ещё трое - в неподчинении и приговорены к штрафу.