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"Демократическое цунами" захватывает логистику: Протестующие в Барселоне хотят захватить аэропорт
15 октября 2019, 11:09 • 44 • В мире
Митингующие из-за приговора каталонским политикам блокируют дороги и призывают занять аэропорт. С призывами захватить воздушную гавань Барселоны выступила также радикальная организация "Демократическое цунами".
В охваченной протестами Барселоне люди угрожают захватить аэропорт. С таким призывом в соцсетях выступают участники радикального движения "Демократическое цунами". По последним данным, протестующие каталонцы, недовольные приговорами в отношении политиков, признанных виновными в проведении референдума о независимости в 2017 году, собрались на площади в центре города.
Сообщается, что в акции принимает участие порядка 25 тысяч человек.
Несколько тысяч митингующих устроили акцию перед зданием представительства женералитета в Жироне.
Накал страстей растёт, и протестующие призывают блокировать транспорт - в частности, блокируют дороги, а также железнодорожные пути, призывают занять аэропорт. Пять региональных дорог в Каталонии уже блокированы, нарастают протесты в Жироне, Таррагоне и Манресе.
РИА Новости напоминает, что в понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Ещё трое - в неподчинении и приговорены к штрафу.
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