Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: ...
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
Война в Сирии: США уходят, турки наступают
США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в сессии ГА ООН
Главная / В мире

"Демократическое цунами" захватывает логистику: Протестующие в Барселоне хотят захватить аэропорт

15 октября 2019, 11:09  •  44 • В мире
Митингующие из-за приговора каталонским политикам блокируют дороги и призывают занять аэропорт. С призывами захватить воздушную гавань Барселоны выступила также радикальная организация "Демократическое цунами".
В охваченной протестами Барселоне люди угрожают захватить аэропорт. С таким призывом в соцсетях выступают участники радикального движения "Демократическое цунами". По последним данным, протестующие каталонцы, недовольные приговорами в отношении политиков, признанных виновными в проведении референдума о независимости в 2017 году, собрались на площади в центре города.
Сообщается, что в акции принимает участие порядка 25 тысяч человек.
Несколько тысяч митингующих устроили акцию перед зданием представительства женералитета в Жироне.
Накал страстей растёт, и протестующие призывают блокировать транспорт - в частности, блокируют дороги, а также железнодорожные пути, призывают занять аэропорт. Пять региональных дорог в Каталонии уже блокированы, нарастают протесты в Жироне, Таррагоне и Манресе.
РИА Новости напоминает, что в понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Ещё трое - в неподчинении и приговорены к штрафу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
14 октября 2019, 22:09
"Лицо метамфетамина - перекошенный рот и язвы": Американка - о том, как наркотики изуродовали её сына за семь месяцев
15 октября 2019, 01:24
"Через кенийских школьников": Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
14 октября 2019, 15:39
Беглые Штаты Америки
14 октября 2019, 21:54
«Переложить ответственность»: Трамп в очередной раз призвал Европу «забрать» боевиков ИГ из Сирии
14 октября 2019, 22:09
"Дышала еле-еле, не верила в счастье": Собака вернулась к хозяйке спустя 12 лет
15 октября 2019, 04:24
«Обстоятельный обмен мнениями»: как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе в...
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех...
15 октября 2019, 01:24
"Решили потерять своего главного заказчика": Победитель московских тендеров...
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать под...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
10 октября 2019, 04:24
Путин уволил своего советника
10 октября 2019, 10:54
"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ на метания Нидерландов по MH17 указал на Реша
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.