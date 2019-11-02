"Демарш" израильских дипломатов в Петербурге: Восприняли очень болезненно - политолог

30 октября стало известно, что генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу. Однако, как пишет spbdnevnik.ru, "демарш" израильских дипломатов продлился всего два дня. И диппредставительство в Северной столице снова открыло свои двери.

Политолог Дмитрий Рущин также подтвердил в беседе с изданием, что у профсоюза израильских диппредставительств возник конфликт с Минфином Израиля. А всё из-за того, что ведомство решило взыскивать налог с представительских расходов, которые не были подкреплены квитанциями. Дело дошло до суда. Но там дали сторонам почти месяц - 25 дней - на то, чтобы решить вопрос.

"Вполне здравый подход, - считает политолог. - Он показывает, что правительство готово к диалогу".

Эксперт также отметил, что в Северной столице весьма остро восприняли этот "демарш" израильских дипломатов. Политолог напомнил, что ранее в городе уже закрыли британское и американское консульства.

"Мы в Петербурге очень болезненно восприняли эту ситуацию, - уточнил Рущин в беседе со СМИ. - Так как в недалёком прошлом лишились двух консульств - Британии и США".