"Дельта" и "омикрон" угрожают привести к "цунами новых случаев" COVID-19 - глава ВОЗ

Глава ВОЗ обеспокоен, что штаммы "дельта" и "омикрон" приведут к валу новых случаев заражения и раскручиванию витка пандемии. "Это может привести к цунами случаев", - подчеркнул он.

Новые штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" угрожают привести к "цунами новых случаев" COVID-19. С таким заявлением выступил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он указал, что из-за штаммов "дельта" и "омикрон" в мире растёт количество случаев госпитализации и смертность от COVID-19. Но что особенно настораживает, так это тот факт, что "омикрон" является ещё более заразным, чем "дельта".

Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру,

- предупредил глава ВОЗ.

Также он выразил обеспокоенность тем, что ревакцинация в обеспеченных странах может привести к нехватке препаратов для вакцинации в менее обеспеченных государствах. В этой связи глава ВОЗ призвал лидеров богатых стран обеспечить вакцинацию 70% жителей всех стран и сделать это к середине 2022 года.