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"Дельта" и "омикрон" угрожают привести к "цунами новых случаев" COVID-19 - глава ВОЗ
29 декабря 2021, 20:05 • 133 • Политика
Глава ВОЗ обеспокоен, что штаммы "дельта" и "омикрон" приведут к валу новых случаев заражения и раскручиванию витка пандемии. "Это может привести к цунами случаев", - подчеркнул он.
Новые штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" угрожают привести к "цунами новых случаев" COVID-19. С таким заявлением выступил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он указал, что из-за штаммов "дельта" и "омикрон" в мире растёт количество случаев госпитализации и смертность от COVID-19. Но что особенно настораживает, так это тот факт, что "омикрон" является ещё более заразным, чем "дельта".
- предупредил глава ВОЗ.
Также он выразил обеспокоенность тем, что ревакцинация в обеспеченных странах может привести к нехватке препаратов для вакцинации в менее обеспеченных государствах. В этой связи глава ВОЗ призвал лидеров богатых стран обеспечить вакцинацию 70% жителей всех стран и сделать это к середине 2022 года.
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