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"Дело в страхе": Мария Захарова о предателях Украины

27 июня 2021, 11:00  •  166 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова высказалась о тех, кто довёл Украину до полураспада, а теперь предал её. Она процитировала заявление посла Германии в Киеве о том, что страны НАТО "боятся войны с Россией".
Мария Захарова, официальный представитель внешнеполитического ведомства России, прокомментировала слова посла ФРГ на Украине Анки Фельдгузен, которые те произнесла в интервью изданию "Зеркало недели". Та, напомним, сказала, что Украине в ближайшее время не стоит надеяться на вступление в НАТО, поскольку "все боятся быть с Россией в прямой войне".
В этом, по мнению Захаровой, проявилось всё предательство НАТО по отношению к Киеву:
Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения,
- написала она в своём Телеграм-канале.
Захарова с сарказмом отметила, что альянсу нужно было о правах и этике вспомнить раньше, когда они размещали на Украине свои спецслужбы, спонсировали майданы и тренировали боевиков.
Кроме того, в словах Фельдгузен чётко прослеживается разница между позициями России и НАТО, считает представитель русского МИД:
По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания.
"Почувствуйте разницу, как говорится", - заключила дипломат.

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