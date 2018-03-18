"Дело Скрипаля": жесткий ответ России и либеральный шабаш в США

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Шумиха вокруг "дела Скрипаля" не утихает. МИД России официально объявил о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в РФ.

Британия сразу после российских выборов собирается разрабатывать "дальнейшие шаги", а между тем затягивает расследование "дела Скрипаля" на месяцы.

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МИД России жестко ответил на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Напомним, 14 марта премьер-министр Англии Тереза Мэй объявила о решении выслать наших дипломатов в ходе выступления перед парламентом. Этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы", – заявила она.

Россия не заставила англичан долго ждать. В официальном заявлении МИД от 17 марта говорится:

Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге… В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федерации прекращается его деятельность".

Таким образом, ответ стал асимметричным. Представитель Совфеда РФ Владимир Джабаров подчеркнул, что наши меры были более жесткими, так как речь идет не просто о высылке дипломатов, а о серьезной провокации в отношении России, когда ее на ровном месте бездоказательно обвинили в использовании химоружия. Сенатор вслед за главой российского МИДа назвал это "политическим хамством".

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Британский МИД, в свою очередь, заявил, что Великобритания "предвидела" такой ответ России, и теперь прорабатывает "дальнейшие шаги". На начало следующей недели планируется заседание Национального совета по безопасности, где эти шаги будут озвучены.

Параллельно глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери будет длиться недели, если не месяцы. "Это чрезвычайно сложное и многогранное расследование, над этим делом в круглосуточном режиме работают около 250 специалистов" – приводит его слова ТАСС.

То есть расследование затягивается, но при этом 23 российских дипломата уже были высланы из Англии, а в адрес России было брошено уже достаточно обвинений, причем зачастую в грубой форме. Достаточно вспомнить истеричную реплику главы Минобороны Британии о том, что Россия должна "отойти и заткнуться".

А как относятся ко всей этой истории в мире? "Царьграду" удалось пообщаться с рядом зарубежных экспертов, чтобы узнать их мнение.

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

Мехмет Перинчек: "Преступление" без суда – классическая стратегия Запада

По мнению политолога, доктора исторических наук, профессора Стамбульского университета Мехмета Перинчека, Британия отрабатывает классический западный сценарий:

Это классическая стратегия Запада. Сначала они определяют "преступника", который препятствует их планам, а потом ищут "преступление". Затем пишут приговор без суда, чтобы ликвидировать это препятствие. А последний шаг – наказание. Они применяли эту стратегию против Саддама Хусейна, Башара Асада, против Ирана и т. д. Сколько лжи они распространяли, чтобы найти предлог для своих коварных планов – всему миру известно".

Как отмечает эксперт, Владимир Путин в глазах Запада имеет немало серьезных "преступлений":

"Путин снова создал сильную Россию - после распада СССР и ельцинской катастрофы. Россия и Путин не допустили планы Запада на Ближнем Востоке, в Средней Азии, на Кавказе. Путин не сдался перед Вашингтоном и Лондоном и защищал интересы своей страны и народа. Это очень серьезные преступления в глазах Запада".

Хавьер Хуртадо Мира: Терезе Мэй следует сбавить тон

Председатель Демократического молодежного союза Европы Хавьер Хуртадо Мира считает, что эскалация напряженности, подогреваемая британскими властями, невыгодна ни одной из стран:

Премьер-министру Мэй следует сбавить тон, если она не хочет эскалации напряженности в отношениях с Россией, которая не принесет пользы ни одной из сторон и особенно больно ударит по будущему молодого поколения обеих стран, которое могло бы вместе работать на улучшение жизни".

Марко Дзанни: Санкции и ограничения без доказательств – это нелепо

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По мнению депутата Европейского парламента Марко Дзанни, обвинения западных стран в адрес России в отравлении Скрипаля выглядят агрессивно и нелепо:

"Подход Великобритании, США и других стран слишком агрессивен. Наложение санкций и ограничений на российских дипломатов без предъявления доказательств причастности России – это нелепо. Если у какого-то государства есть конкретные доказательства участия России в отравлении – они должны предъявить его в ООН и согласовать общий ответ на это. Но просто тыкать пальцем в страну без доказательств – это опасно".

Как отмечает евродепутат, создается впечатление, что США и Британия специально делают все, чтобы испортить отношения с Россией, а это подталкивает мир к новой холодной войне:

Кажется, что элиты США и Британии пытаются использовать любую возможность, чтобы ухудшить отношения между Россией и западными странами. Этот подход должен был ещё сильнее придвинуть Россию к Китаю и Ирану и только подстегивает новую холодную войну".

США активизируют русофобию "под шумок" "дела Скрипаля"

Что касается элит США, то некоторые СМИ уже обратили внимание на активизировавшуюся на фоне "дела Скрипаля" русофобскую политику Штатов на уровне энергетики. Так, стало известно, что сенаторы США направили коллективное письмо министру финансов с требованием заблокировать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет, в частности, Telegram-канал "Кстати".

Ну а российские либералы совместно с американскими "коллегами" тем временем проводят в Нью-Йорке конференцию PutinCon (Putin Conference), посвященную "преступлениям путинского режима". Среди участников – Гарри Каспаров, Аркадий Бабченко, Евгений Киселев, Владимир Кара-Мурза и другие, им подобные. Так что в то время, как даже иностранные политологи выступают в защиту России на фоне безосновательной агрессии Великобритании и подковерных интриг США, наши российские "патриоты" собрались на очередной антипутинский шабаш в Штатах.

Петрова Александра