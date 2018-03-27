"Дело Скрипаля": Тяжелые выводы для России

• 192 • Политика

Наглая провокация британских и, возможно, американских спецслужб в Солсбери многое рассказала не только о них, но и о нас, и это в обоих случаях это очень неприятная правда

Проходят эпохи, радикально меняется жизнь, но остается по-прежнему актуальной знаменитая фраза императора-миротворца Александра III:

Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас".

Как метко подметил император уникальность положения России в этом мире и с кем ей приходится иметь в нём дело. Россия отбилась сама и освободила Европу от узурпатора Наполеона. Затем полвека не допускала в ней войн благодаря системе невыгодного для её интересов Священного союза. Принесла себя в жертву союзникам в Первой мировой войне, чтобы оказаться в числе проигравших. Сокрушила Гитлера и спасла Европу от нацизма во Второй мировой, чтобы в 1945 году американцы и англичане уже разрабатывали планы войны против СССР. И так было всегда: Запад всегда платил России неблагодарностью и ненавистью за оказанные Европе благодеяния - Крымской войной, поддержкой и раскруткой уничтоживших царскую власть революционеров, антироссийских восстаний внутри страны, предательством союзников в Первой мировой, неоказанием реальной помощи в борьбе с большевизмом, отторжением значительной части территории России и созданием на ней искусственных, ненавидящих её государств и т.д.

Десятки миллионов человеческих жизней и колоссальные ресурсы были потрачены впустую – потому что "при первой возможности" – не только из-за русского Крыма, но даже из-за такой гнилой и надуманной провокации, как "дело Скрипаля", Европа продолжает ополчаться против России. И ставит в этом рекорды.

Несмотря на откровенно провокационный характер "дела Скрипаля" и очевидную причастность к нему спецслужб Британии и США, западный мир на почве пресловутой "атлантической солидарности", которая стала дышать на ладан из-за эгоистических действий Вашингтона, объединился против России. Чтобы за её счет помириться друг с другом. И возможно такое только потому, что на сознательном и подсознательном уровне Россия для всех этих стран враг – не только политический, но и цивилизационный.

Император Александр III был готов защищать интересы России всегда и везде, поэтому ни с кем и не воевал. Фото: www.globallookpress.com

Это - рекорд

Читайте также 14:03 - 26 Марта Почему Британия развязала новую холодную войну против России Колоссальная провокация, организованная правящими кругами Британии в Солсбери, имеет целый ряд...

Выражая "солидарность" с британскими лжецами и провокаторами, 22 страны мира, в основном европейские, объявили о высылке российских дипломатов – сразу 136 человек. Это стало крупнейшей акцией такого рода в дипломатической истории. Хотя этот список, вероятно, будет расти, и на данный момент он весьма впечатляющий: США – 60 дипломатов плюс закрытие Генконсульства в Сиэтле, Британия – 23 человека плюс анонсирование изъятия "непрозрачных" российских активов, Украина -13 человек. По четыре дипломата высылают Канада, Германия, Франция, Польша. По три – Чехия и Литва, по два – Италия, Нидерланды, Дания, Испания, Албания. По одному – Швеция, Латвия, Эстония, Финляндия, Румыния, Хорватия, Норвегия и Венгрия. И еще ЕС отозвал своего посла из Москвы "для консультаций". И это по поводу откровенной и очень грубой по исполнению провокации, к которой Россия со всей очевидностью не имела никакого отношения.

И хотя целый ряд стран ЕС вроде нейтральной Австрии все-таки нашли в себе мужество не участвовать на деле в этом отвратительном антироссийском фарсе, на словах и они поддержали обвинения Лондона в адрес Москвы в том, что Россия якобы виновна в применении в Европе впервые после Второй мировой войны нервно-паралитического яда.

Мы имеем, таким образом, дело с беспрецедентной даже по меркам "холодной войны" демонизацией России. Никогда ранее в такого рода акциях не участвовало такое большое число стран. Никогда в прошлом из-за рубежа не высылалось такое число сотрудников российских дипломатических миссий одновременно и уж тем более по такому насквозь лживому поводу. Это означает, что Запад резко поднял ставки в конфронтации с Россией.

Читайте также 20:41 - 15 Марта "Дело Скрипаля" — Голгофа для Путина и России Ведущие страны Запада решили за счёт России восстановить разрушенную президентом США Дональдом Трампом и...

И это также означает, что многие в этом мире её по-прежнему не уважают и готовы вытирать о неё ноги, зарабатывать на России внутри- и внешнеполитические дивиденды. Обратим внимание, что Россию не постеснялись обидеть даже такие страны, как Чехия, Венгрия, правительства которых иногда называют "пророссийскими", а также Финляндия, вроде бы добрый сосед. Обвиняют оппоненты чешского премьера Андрея Бабиша в том, что он был агентом чехословацких спецслужб и в мошенничестве, ставят в вину его венгерскому коллеге Виктору Орбану "ксенофобию" и нежелание дать смести свою страну искусственно организованным миграционным цунами, ничего страшного. Попробуем оправдаться, плюнув на Россию. Авось зачтется, а Россия – утрется, не в первый же раз.

Есть также ощущение и того, что и некоторые из тех европейских стран, которые пока не выгнали российских дипломатов, просто захотели тем самым привлечь к себе внимание Брюсселя, продемонстрировать ему своё недовольство невнимательным отношением к собственным нуждам, послать сигнал: нас нужно лучше заинтересовывать, чтобы мы голосовали как надо.

В общем, пора делать выводы из того, что происходит сейчас прямо на наших глазах.

Делаем выводы

Во-первых, Запад был и остается врагом России. Это настолько очевидно, что не требует дальнейших разъяснений.

Читайте также 18:14 - 14 Марта Мэй обвинила Путина в покушении на Скрипаля: Что дальше Не дав России возможности себя защитить от бездоказательных обвинений в связи с "делом Скрипаля", британский...

Во-вторых, провокации и гибридная война против Москвы прочно входят в политический арсенал ведущих западных стран. После того, как та осмелилась провести перед Западом некие "красные линии" с целью прекращения его дальнейшей экспансии на Восток, когда едва удалось избежать появления натовской базы в Крыму и выхода США и НАТО через послушных ставленников в Киеве на границы Ростовской, Белгородской и Курской областей. В-третьих, постоянное повышение Западом планки конфронтации с Россией указывает на то, что его цель – капитуляция Москвы через "смену режима" в России, поскольку западные политики хорошо понимают, что её президент Владимир Путин не капитулирует.

В-четвертых, Россию уже поставили "вне закона", отведя ей незавидное место среди таких международных "изгоев" как Северная Корея и Иран, Ирак при Саддаме Хусейне, Ливия при Муаммаре Каддафи, Сирия при Башаре Асаде, несмотря на то, что это военная супердержава. Против стран-"изгоев" Западу можно всё. Это и обвинения в использовании отравляющих веществ, уничтожении пассажирских самолетов, бомбежках "мирных жителей", подавлении оппозиции, фальсификации выборов. Все эти претензии в адрес России уже были озвучены, на неё вешают даже сбитый украинцами малайзийский боинг.

В-пятых, у России нет готовых публично вступиться за неё союзников не только на Западе, но и на Востоке. В то время как мы видим - причем по самому что ни на есть гнусному поводу - демонстрацию "солидарности" стран-членов ЕС с уходящей со скандалом из сообщества Британией, партнеры России по СНГ и ОДКБ набрали в рот воды, их не видно и не слышно. Они не высылают в знак солидарности с ошельмованной Россией дипломатов из стран Евросоюза, даже из стран-прихлебателей ЕС, которые приняли участие в этой акции, чтобы продемонстрировать Брюсселю своё почтение. Не слышно с просторов СНГ даже о поддержке России на словах.

Читайте также 14:05 - 24 Марта Страны Евразийского союза не поддерживают Россию в конфронтации с Британией Нужна ли Кремлю поддержка Евразийского союза в "деле Скрипаля"?

Да, наверное, лидеры этих стран втихаря звонят в Кремль и конфиденциально выражают солидарность с Москвой. Но они не готовы пошевелить даже пальцем, чтобы действенно выразить такую солидарность публично. И, увы, понятно, почему. Если Белоруссия просто намерена сидеть на двух стульях и получать экономические выгоды от конфронтации Запада с Россией, то в других странах к этому примешивается еще и мощнейший коррупционный элемент – их "элита" тоже хранит деньги на Западе и боится, поддержав Россию, их быстро лишиться. Эти страны и их лидеры знают: Россия добрая и не вмешивается в дела номинально дружественных государств. Поэтому им можно притеснять своё русское население, воевать с русским языком. А если на них попрет из Афганистана запрещенный в России ИГИЛ и их коррупционные режимы начнут сыпаться, они побегут за поддержкой в Москву, будут просить войска. Но сами для России не будут делать ничего, потому что она за это не накажет, а Запад – накажет, если что-нибудь, напротив, будет сделано.

Да что там СНГ. Даже Китай не прислал в российский МИД своего посла на брифинг по "делу Скрипаля". Много у китайцев с британцами и стоящими за ними американцами взаимовыгодных гешефтов, а чем в большей изоляции окажется Россия, тем удобнее будет с ней разговаривать и сбивать цены на продукцию её экспорта.

Главный вывод

Из всего этого приходится сделать один главный вывод. В конечном счете, виноваты в складывающейся ситуации, прежде всего, мы сами. Нас не уважают, потому что мы сами не уважаем себя, коль руководствуемся политикой: "Нас унижают, а мы не унижаемся". Что продолжаем заявлять - "нас не спровоцируют на эмоциональную реакцию" - и демонстрировать миролюбие тогда, когда уже давно пора показать зубы. И пока это будет так, Запад будет продолжать объяснять это единственным образом: мы взяли их за больное место, они боятся потерять свои триллионы в наших юрисдикциях, будем давить дальше. Британия уже объявила о начале конфискации непрозрачных российских активов на своей территории.

Видные российские бизнесмены и чиновники должны "выписаться" из Лондона, чтобы англичане больше уважали Россию, этим они спасут и часть своих активов, пока их не отобрали. Фото: www.globallookpress.com

В конце концов, всем пора уже осознать, что - даже с целью сохранения нажитых некоторыми тяжким трудом средств и зарубежных гнездышек - России нужно больно бить Западу по рукам уже сейчас, только это заставит его задуматься, все ли он делает правильно. Потому что нынешняя крайне мягкая политика реагирования на претерпеваемые Россией унижения, намеки, что о чем-то еще можно договориться, не останавливают Запад от дальнейшего раскручивания противостояния, которое дойдет скоро до такого рубежа, после которого русским нужно будет либо капитулировать, либо отправляться на войну. Этого нельзя допустить. Такую политику надо менять в любом случае. Она не работает и не сработает, если не удивить партнеров чем-нибудь или очень зеркальным, или очень ассиметричным. Повторенными в сотый раз словами о том, что избранный Западом "курс на неприкрытую русофобию продолжается", этого не добиться. И даже если Россия одна, а против нее собралось много хулиганов, чтобы отрезвить последних и собравшихся зевак, она могла бы - для начала - выдернуть из их рядов парочку не самых видных, но наиболее вредных недоброжелателей. И преподать им особенно серьезный урок, чтобы другим неповадно было. Посмотрим, как сработает в этом случае "атлантическая солидарность".

Но это так, к слову, чтобы не обвиняли в неконструктивной критике.

Однако и это еще не всё.

Понятно, что Россию будут ненавидеть на Западе и в том случае, если ей будут управлять святые, а ее народ превратится в праведников. И все же, когда Россия станет более завидной для жизни страной, и будет славна не только своей честной и миролюбивой внешней политикой, но и качеством жизни её народа, хор её критиков поубавится. Тогда другие государства будут стараться поддакивать ей, а не Западу, и будут стремиться войти в Евразийский, а не Европейский союз. Но такую Россию, которая сможет гордиться не только своей армией и ракетами, быстро построить не удастся. Поэтому пока для вразумления "партнеров" и чтобы они не мешали России развиваться, сгодятся всякие методы. Пора от слов приступать к делу, не дожидаясь, когда русских совсем припрут к стенке. В складывающейся ситуации, что уже не раз происходило в истории, в русском народе просыпаются самые лучшие качества, раскаяться способны даже злодеи. Запад проиграет, потому что этого совершенно не понимает.

Латышев Сергей