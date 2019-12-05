"Дело Скрипаля" наоборот: В бундестаге не обвинили, а встали на сторону русских

Напомним, ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Русских дипломатов выслали из страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Моабите в августе этого года. Прокуратура тогда же сообщила о задержании 49-летнего гражданина России, которого подозревают в причастности к этому преступлению.

Западные СМИ тут же раскрутили историю с "русским следом" и сравнили с "делом Скрипаля" - отравленным в Солсбери экс-агентом. Напомним, Лондон тогда набросился на Москву с голословными обвинениями и выслал часть российских дипломатов из страны.

Немцы поступили мудрее, сделав наоборот - не обвинив, а вступившись за русских. Правда, не все. Но, например, глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд посчитал высылку российских дипломатов фарсом.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

"По сути, вербальная нота российскому послу и высылка дипломатов сами по себе являются фарсом, - подчеркнул немецкий политик. - В принципе нет достоверных доказательств того, что некие российские граждане были причастны к убийству в Моабите".

Он напомнил также о необходимости придерживаться презумпции невиновности вплоть до окончания расследования.

Напомним, в МИД России указали на политизированный подход к делу об убийстве в Берлине и посчитали его недопустимым. Между тем, в Париже - своя "волна". Как пишут "Утро.ру" в переводе материала французского издания, тему "скрипалей" пытаются раскрутить в одном из самых громких дел. Якобы во французских Альпах скрывались агенты некоего элитного подразделения ГРУ. Дальше всё по привычному сценарию: саботажи, убийства, шпионские игры и... ни одного реального факта, который можно было бы доказать.