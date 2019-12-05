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"Дело Скрипаля" наоборот: В бундестаге не обвинили, а встали на сторону русских

05 декабря 2019, 15:09  •  77 • Политика
Глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд вступился за высланных ранее из Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии двух русских дипломатов. По мнению немца, ситуация напоминает фарс. Любопытно, но факт: при схожей ситуации с "делом Скрипаля" в Берлине в отличие от Лондона поступили с точностью до наоборот - встали на сторону российских дипломатов.
Напомним, ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Русских дипломатов выслали из страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Моабите в августе этого года. Прокуратура тогда же сообщила о задержании 49-летнего гражданина России, которого подозревают в причастности к этому преступлению.
Западные СМИ тут же раскрутили историю с "русским следом" и сравнили с "делом Скрипаля" - отравленным в Солсбери экс-агентом. Напомним, Лондон тогда набросился на Москву с голословными обвинениями и выслал часть российских дипломатов из страны.
Немцы поступили мудрее, сделав наоборот - не обвинив, а вступившись за русских. Правда, не все. Но, например, глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд посчитал высылку российских дипломатов фарсом.
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
"По сути, вербальная нота российскому послу и высылка дипломатов сами по себе являются фарсом, - подчеркнул немецкий политик. - В принципе нет достоверных доказательств того, что некие российские граждане были причастны к убийству в Моабите".
Он напомнил также о необходимости придерживаться презумпции невиновности вплоть до окончания расследования.
Напомним, в МИД России указали на политизированный подход к делу об убийстве в Берлине и посчитали его недопустимым. Между тем, в Париже - своя "волна". Как пишут "Утро.ру" в переводе материала французского издания, тему "скрипалей" пытаются раскрутить в одном из самых громких дел. Якобы во французских Альпах скрывались агенты некоего элитного подразделения ГРУ. Дальше всё по привычному сценарию: саботажи, убийства, шпионские игры и... ни одного реального факта, который можно было бы доказать.

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