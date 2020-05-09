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"Дело Скрипалей" всё?": Борис Джонсон лично пригласил Владимира Путина на британский саммит

09 мая 2020, 09:10  •  24 • Политика
Борис Джонсон пригласил Владимира Путина на Глобальный саммит по вакцинам. "Дело Скрипалей" всё?" - комментируют в Сети внезапную перемену настроений в Туманном Альбионе.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в работе III Глобального саммита по вакцинам. Об этом сообщает канцелярия британского главы правительства.
Речь идёт о мероприятии, которое организует британская сторона с 3 по 4 июня. Из-за пандемии COVID-19 в этом году саммит пройдёт в онлайн-формате.
"Дело Скрипалей" всё?" - комментирует новость Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ "МАЯК".
Напомним, что в марте 2018 года отношения между Британией и Россией резко обострились после того, как Лондон обвинил Москву в отравлении шпиона-перебежчика Скрипаля, при этом не представив никаких доказательств. В дальнейшем это вылилось в высылку дипломатов и попытку "изолировать" Россию, которая окончилась полнейшим провалом.
Теперь же Лондон делает вид, что якобы ничего не произошло. А Москва между тем всё ещё ждёт доказательств своей вины или извинений за безосновательные обвинения в свой адрес со стороны британских официальных лиц.

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