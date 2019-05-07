|
"Дело против Парубия - первый звонок": Эксперт - о начале кампании Зеленского "по самоутверждению"
07 мая 2019, 23:39 • 44 • В мире
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной рады Андреем Парубием. По мнению политолога Александра Форманчука, это дело - "первый звонок", который сигнализирует о том, что Зеленский начал кампанию по самоутверждению.
Буквально накануне Андрей Парубий обсуждал с Зеленским и его командой дату инаугурации нового президента Украины. А во вторник, 7 мая, издание "Украинские новости" сообщило о том, что в отношении спикера Рады проводится досудебная проверка по ч.1 ст.364 ("злоупотребление властью или служебным положением") и ч.1 ст.210 ("нецелевое использование бюджетных средств") УК Украины.
Причём проверка, судя по ответу, который редакция издания получила из НАБУ, инициирована ещё 10 апреля текущего года.
Всё началось с того, что месяц назад журналист Александр Дубинский в соцсетях рассказал, как Андрей Парубий отдыхает в престижном пятизвёздочном отеле Катара. Он также опубликовал видео, на котором видно, как спикер Рады купается там в бассейне. "Отдохнул в роскошном отеле", - писали комментаторы.
Позже в Верховной раде заявили, что Парубий был в Катаре по делам - принимал участие в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Катара Дохе.
По мнению крымского политолога Александра Форманчука, это "первый звонок", который свидетельствует о начале кампании Владимира Зеленского по утверждению в качестве президента.
Форманчук уверен в том, что на Украине уже запущен процесс изучения существующих коррупционных схем. А это говорит о том, что рано или поздно, но Зеленский решится возбудить уголовное дело не только против окружения действующего президента, но и против него самого.
По мнению политолога, на Украине многие уже это предчувствуют. Не просто так генпрокурор Луценко, если верить слухам, выставил на продажу свой дом. Вполне возможно, что в скором времени немало политиков постараются побыстрее покинуть страну.
Конечно, мощной антикоррупционной кампании не будет, всё остановится на уровне, который будет необходим Зеленскому, чтобы утвердиться в роли президента.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 мая 2019, 13:09
|
04 мая 2019, 12:24
|
06 мая 2019, 05:24
|
01 мая 2019, 10:39
|
01 мая 2019, 04:09
|
03 мая 2019, 11:24
|
03 мая 2019, 17:54