"Дело против Парубия - первый звонок": Эксперт - о начале кампании Зеленского "по самоутверждению"

Буквально накануне Андрей Парубий обсуждал с Зеленским и его командой дату инаугурации нового президента Украины. А во вторник, 7 мая, издание "Украинские новости" сообщило о том, что в отношении спикера Рады проводится досудебная проверка по ч.1 ст.364 ("злоупотребление властью или служебным положением") и ч.1 ст.210 ("нецелевое использование бюджетных средств") УК Украины.

Причём проверка, судя по ответу, который редакция издания получила из НАБУ, инициирована ещё 10 апреля текущего года.

Всё началось с того, что месяц назад журналист Александр Дубинский в соцсетях рассказал, как Андрей Парубий отдыхает в престижном пятизвёздочном отеле Катара. Он также опубликовал видео, на котором видно, как спикер Рады купается там в бассейне. "Отдохнул в роскошном отеле", - писали комментаторы.

Позже в Верховной раде заявили, что Парубий был в Катаре по делам - принимал участие в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Катара Дохе.

По мнению крымского политолога Александра Форманчука, это "первый звонок", который свидетельствует о начале кампании Владимира Зеленского по утверждению в качестве президента.

"Возбуждение дела против Парубия однозначно связано с появлением Владимира Зеленского. Если Зеленский хочет закрепить доверие 73% избирателей, проголосовавших за него на выборах, он должен постоянно помнить, что многие из них голосовали именно против разгула коррупции и режима Порошенко", - сказал политолог в беседе с Nation News.

Форманчук уверен в том, что на Украине уже запущен процесс изучения существующих коррупционных схем. А это говорит о том, что рано или поздно, но Зеленский решится возбудить уголовное дело не только против окружения действующего президента, но и против него самого.

По мнению политолога, на Украине многие уже это предчувствуют. Не просто так генпрокурор Луценко, если верить слухам, выставил на продажу свой дом. Вполне возможно, что в скором времени немало политиков постараются побыстрее покинуть страну.

Конечно, мощной антикоррупционной кампании не будет, всё остановится на уровне, который будет необходим Зеленскому, чтобы утвердиться в роли президента.