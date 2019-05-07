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"Дело против Парубия - первый звонок": Эксперт - о начале кампании Зеленского "по самоутверждению"

07 мая 2019, 23:39  •  44 • В мире
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной рады Андреем Парубием. По мнению политолога Александра Форманчука, это дело - "первый звонок", который сигнализирует о том, что Зеленский начал кампанию по самоутверждению.
Буквально накануне Андрей Парубий обсуждал с Зеленским и его командой дату инаугурации нового президента Украины. А во вторник, 7 мая, издание "Украинские новости" сообщило о том, что в отношении спикера Рады проводится досудебная проверка по ч.1 ст.364 ("злоупотребление властью или служебным положением") и ч.1 ст.210 ("нецелевое использование бюджетных средств") УК Украины.
Причём проверка, судя по ответу, который редакция издания получила из НАБУ, инициирована ещё 10 апреля текущего года.
Всё началось с того, что месяц назад журналист Александр Дубинский в соцсетях рассказал, как Андрей Парубий отдыхает в престижном пятизвёздочном отеле Катара. Он также опубликовал видео, на котором видно, как спикер Рады купается там в бассейне. "Отдохнул в роскошном отеле", - писали комментаторы.
Позже в Верховной раде заявили, что Парубий был в Катаре по делам - принимал участие в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Катара Дохе.
По мнению крымского политолога Александра Форманчука, это "первый звонок", который свидетельствует о начале кампании Владимира Зеленского по утверждению в качестве президента.
"Возбуждение дела против Парубия однозначно связано с появлением Владимира Зеленского. Если Зеленский хочет закрепить доверие 73% избирателей, проголосовавших за него на выборах, он должен постоянно помнить, что многие из них голосовали именно против разгула коррупции и режима Порошенко", - сказал политолог в беседе с Nation News.
Форманчук уверен в том, что на Украине уже запущен процесс изучения существующих коррупционных схем. А это говорит о том, что рано или поздно, но Зеленский решится возбудить уголовное дело не только против окружения действующего президента, но и против него самого.
По мнению политолога, на Украине многие уже это предчувствуют. Не просто так генпрокурор Луценко, если верить слухам, выставил на продажу свой дом. Вполне возможно, что в скором времени немало политиков постараются побыстрее покинуть страну.
Конечно, мощной антикоррупционной кампании не будет, всё остановится на уровне, который будет необходим Зеленскому, чтобы утвердиться в роли президента.
"У него просто другого пути нет. При отсутствии опыта, команды и поддержки в парламенте у него сейчас только один ресурс - борьба с коррупцией в первых эшелонах власти. Не факт, правда, что дело против Парубия закончится судом и каким-то реальным сроком, но утвердиться и закрепить доверие избирателей Зеленскому это поможет", - заключил Форманчук.

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