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"Дело принципа": Партию Порошенко лишили доступа к ее банковским счетам

18 июля 2019, 05:24  •  23 • Политика
Партию бывшего президента Украины Петра Порошенко лишили доступа ко всем ее банковским счетам. Об этом сообщил инициатор ареста, добавив, что это было "делом принципа".
К такому исходу привело то, что экс-глава администрации президента Украины Виктора Януковича (свергнутого в ходе переворота, так называемого Майдана) Андрей Портнов подал к партии иск о защите своих чести, достоинства и деловой репутации.
В итоге, напоминают "Народные Новости", истец выиграл в этом процессе, и партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" оказалась должна ему 3,5 тысячи гривен.
Именно это позволило Портному настоять на аресте счетов партии. Все банковские счета "Европейской солидарности" оказались для нее недоступны. Портнов рассказал, что на счетах было совсем немного денег, но это волнует его в последнюю очередь: для него это было "дело принципа".

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