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"Дело не только в ПРО США": В Совфеде отвергли возможность передачи Курил Японии

01 января 2019, 20:24  •  250 • Политика
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич назвал причины, по которым передача Японии части Курильских островов невозможна. По его словам, об этом "не может быть и речи" не только потому, что на переданных островах могут немедленно появиться системы противоракетной обороны (ПРО) США.
Сенатор отметил, что острова имеют отнюдь не только оборонительное значение. По его словам, вопрос "намного принципиальнее". Об этом он написал в своем Facebook.
Речь идёт в целом о нерушимости границ России, пояснил политик, а также о безопасности нашей страны в самом широком плане.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна претендует на часть Курил, однако их передача может состояться лишь при полном согласии местных жителей. При этом он пояснил, что в случае возможного перехода Курил к Японии их жителей не будут выселять.
При этом Абэ посетовал на то, что "много раз" объяснял президенту РФ Владимиру Путину, что находящиеся в Японии вооруженные силы США якобы "неопасны для России". Японский премьер выразил надежду на то, что его российский коллега "смог это понять".

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