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"Дело Навального" обернулось санкциями для Института криминалистики ФСБ
20 августа 2021, 20:35 • 5 • Политика
Вашингтон ввёл новый пакет санкций против организаций и лиц, которых считает причастными к инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным. В частности, в "чёрный список" Минфина внесён Институт криминалистики ФСБ России.
Под санкциями оказались Институт экспериментальной военной медицины, Институт криминалистики ФСБ, а также девять физических лиц.
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