Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом р...
Главная / Политика

"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование

06 октября 2021, 07:00  •  47 • Политика
Посольство России в США назвало голословными обвинения США, связанные с делом "отравления" оппозиционера Алексея Навального. В ответ русские дипломаты выставили требование Вашингтону по уничтожению химоружия.
Ранее, напомним, США и ещё 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по так называемому "делу Навального" в рамках Конвенцией о запрещении химического оружия. Информацию об этом сообщили в Госдепе Соединённых Штатов.
В посольстве России в США подобные обвинения в адрес Москвы по делу о якобы "отравлении" оппозиционера, блогера Алексея Навального отечественными спецслужбами, назвали голословными.
Это дело, как отмечают русские дипломаты, уже "с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ни чем не подтвержденное утверждение об "отравлении" блогера".
В комментарии диппредставительства в Facebook особо подчёркивается, что наша страна ещё в 2017 году, в соответствии со взятыми на себя обязательствами по КЗХО, "уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ". И этот факт официально зафиксирован ОЗХО,
Голословные обвинения в адрес России по "делу Навального" русские дипломаты обернули против США, напомнив о том, что именно Америка всё ещё остаётся "единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия".
В посольстве выставили жёсткое требование Вашингтону, призвав его "в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации", тем самым не только выполнив взятые на себя обязательства, но и "обезопасив мир от потенциального применения" химоружия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





47
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
06 октября 2021, 00:00
В Польше призвали объявить войну Белоруссии
06 октября 2021, 01:45
Витязева оценила совет украинцам "утеплять дома": "Это феерично!"
06 октября 2021, 01:45
Саакашвили поставил условие своей экстрадиции на Украину
06 октября 2021, 05:15
Русский в ООН жёстко ответил на обвинения Украины: "Не перекладывайте с больной головы"
06 октября 2021, 01:45
Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Италию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 18:20
Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расследования
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
30 сентября 2021, 16:30
Postimees: проблемы Эстонии не решить уничтожением русских школ
30 сентября 2021, 12:50
В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.