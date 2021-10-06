"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование

Посольство России в США назвало голословными обвинения США, связанные с делом "отравления" оппозиционера Алексея Навального. В ответ русские дипломаты выставили требование Вашингтону по уничтожению химоружия.

Ранее, напомним, США и ещё 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по так называемому "делу Навального" в рамках Конвенцией о запрещении химического оружия. Информацию об этом сообщили в Госдепе Соединённых Штатов.

В посольстве России в США подобные обвинения в адрес Москвы по делу о якобы "отравлении" оппозиционера, блогера Алексея Навального отечественными спецслужбами, назвали голословными.

Это дело, как отмечают русские дипломаты, уже "с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ни чем не подтвержденное утверждение об "отравлении" блогера".

В комментарии диппредставительства в Facebook особо подчёркивается, что наша страна ещё в 2017 году, в соответствии со взятыми на себя обязательствами по КЗХО, "уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ". И этот факт официально зафиксирован ОЗХО,

Голословные обвинения в адрес России по "делу Навального" русские дипломаты обернули против США, напомнив о том, что именно Америка всё ещё остаётся "единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия".

В посольстве выставили жёсткое требование Вашингтону, призвав его "в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации", тем самым не только выполнив взятые на себя обязательства, но и "обезопасив мир от потенциального применения" химоружия.