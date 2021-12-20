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"Дело идёт к развязке": Немецкий политолог назвал единственный шанс Украины на спасение

20 декабря 2021, 23:45  •  55 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Запад бросил Украину. Он назвал единственный шанс страны на спасение: "Дело идёт к развязке".
Рар прокомментировал слова президента США Джо Байдена и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что эти страны не собираются отправлять свои войска на помощь Украине.
В разговоре с порталом "Народные новости" политолог отметил, что эти недвусмысленные сигналы показали истинное положение дел: Украина привыкла прятаться за спинами западных стран, но на самом деле никто из них воевать за неё не собирается.
В этой связи, считает Рар, у Украины не остаётся иного выхода, кроме как пойти мириться с Россией. Продолжать вражду с соседом нет никакого смысла, если у Киева нет реальной военной поддержки.
Мяч на стороне Украины. Сейчас дело подходит к развязке, потому что коллективный Запад предупреждает о том, что Киев может полагаться только на свои собственные силы,
- подчеркнул эксперт.

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