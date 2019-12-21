"Дело говоришь, Влад": Как западные пользователи отреагировали на пресс-конференцию Путина

Fox News в своей публикации о большой пресс-конференции Путина, цитируют, конечно, его комментарий по поводу импичмента Трампа. Напомним, российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что он не уверен в скорой отставке Трампа.

"Ещё нужно пройти Сенат, где, насколько мне известно, у республиканцев большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по, на мой взгляд, каким-то абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы".

По мнению Путина, противники президента США, демократы, продвигают импичмент из чисто политических соображений.

"Партия, которая проиграла выборы [в 2016 году], Демократическая партия, пытается достичь результатов другими средствами", - цитирует словам российского президента Fox News.

Публикация собрала более 500 комментариев, а страсти среди читателей закипели нешуточные, сразу можно было определить, кто из них поддерживает демократов, а кто - сторонник республиканцев.

"Это печальный день, когда Путин лучше понимает американскую политику, чем местные демократы", - написала Magavoter2.

"Действительно, даже Путин более подкован, чем демы", - согласился TheSpear536.

"Путин, один из последних оставшихся за границей друзей Трампа, пришёл сегодня на помощь Трампу", - заявил LonesomeGus.

"Путин: "надуманный" импичмент Трампа закончится в Сенате". Даже наш враг номер один более справедлив, чем демократы. Невероятно! "Партизанский" импичмент демократов становится международным мемом", - уверен Pol394.

"Нет, это просто показывает, что импичмент Трампа в руках у Путина", - возразил Garry.

"Весь этот страх перед Россией - это тупое мнение людей, застрявших в 80-х годах. Просто примите тот факт, что президент Трамп является величайшим и самым успешным президентом в американской истории. Избавьтесь от всех демов", - добавил JackStephens17.

"А чего вы ещё ждёте? Это Путин написал сценарий для Трампа. Путин заинтересован в том, чтобы его марионетка сидела у власти как можно дольше", - воскликнул FormerRepublican.

"А как насчёт новых санкций, которые Трамп обрушил на Россию, Сирию и Иран? Вы, либералы, умные такие, а усади вас на спор за диктант против брюквы, и будет ничья", - возразил Whaaaaat.

"Это чума! Даже Путин просто прётся от демократов", - рассмеялся Dontwork.

"Путин обожает поливать костёр бензином", - ответил Sonny61.

"Да он просто издевается. Русским вообще по барабану, кого мы выберем, лишь бы после этого поднялась грызня побольше. Они финансировали в Нью-Йорке митинги за Трампа и против, причём в один и тот же день", - уверяет собеседников Robesphieresneck.

"Как можно обвинить Путина за то, что он говорит про очевидные вещи", - удивился JG125.

"Я бы предпочел иметь союзника в лице Путина, чем кого-либо из демократов. Путин хочет мира и деловых отношений с США, в то время как демократы стремятся уничтожить нашу страну изнутри", - заметил JackStephens17.

"Запомните, когда-то Соединённые Штаты были независимой страной, а в наши дни эта страна подходит к своему закату. Путин руками Трампа демонтирует и хоронит это некогда гордое государство. История будет смеяться на республиканцами, которые пошли за Путиным и Трампом, как овцы на убой", - заломил руки TheVoiceOfReasonInYourHead.

Стоит отметить, что вопрос импичмента Трампа беспокоит не только самих американцев. Очень живо на публикацию издания VG откликнулись норвежцы.

"Импичмент - это действительно фарс. Это просто отвлекающий манёвр, который используют демократы. Ведь в США был опубликован доклад, из которого становится ясно, как администрация Обамы использовала разведку, а значит, пускала на ветер деньги налогоплательщиков, чтобы незаконно шпионить за кампанией Трампа", - напомнил Egil Tjensvoll.

"Я уверен, что именно демократы и Обама стояли за подготовкой государственного переворота на Украине в 2014 году. И именно из-за этого Россия взяла под свой контроль Крым. И это было не просто ожидаемо, а очень желательно: ведь демократы получили возможность обвинить Россию во всех грехах, а потом ввести против неё кучу санкций. И всё только ради того чтобы ослабить эту страну, как политически, так и экономически. Но у них это плохо получилось", - написал Stein Krosby.