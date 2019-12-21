Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А "танкиста" Цимбалюка расстреляют?": Украинский канал &quo...
Угрожал изнасиловать и натравить питбультерьеров: Обидчик Греты Тунберг отделалс...
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
«Устарела»: Россия заблокировала резолюцию по Сирии
Главная / В мире

"Дело говоришь, Влад": Как западные пользователи отреагировали на пресс-конференцию Путина

21 декабря 2019, 04:54  •  100 • В мире
Большая пресс-конференция президента России, пятнадцатая по счёту, длилась 4 часа 18 минут. За это время Владимиру Путину было задано 70 вопросов не только о проблемах, существующих внутри страны, но и по внешнеполитической повестке. Речь зашла и об импичменте Трампа, который российский лидер назвал "надуманным". Конечно, эту цитату из его пресс-конференции опубликовали многие американские СМИ, а читатели оставили под этими материалами свои комментарии. "Дело говоришь, Влад", - написал один из них.
Fox News в своей публикации о большой пресс-конференции Путина, цитируют, конечно, его комментарий по поводу импичмента Трампа. Напомним, российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что он не уверен в скорой отставке Трампа.
"Ещё нужно пройти Сенат, где, насколько мне известно, у республиканцев большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по, на мой взгляд, каким-то абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы".
По мнению Путина, противники президента США, демократы, продвигают импичмент из чисто политических соображений.
"Партия, которая проиграла выборы [в 2016 году], Демократическая партия, пытается достичь результатов другими средствами", - цитирует словам российского президента Fox News.
Публикация собрала более 500 комментариев, а страсти среди читателей закипели нешуточные, сразу можно было определить, кто из них поддерживает демократов, а кто - сторонник республиканцев.
"Это печальный день, когда Путин лучше понимает американскую политику, чем местные демократы", - написала Magavoter2.
"Действительно, даже Путин более подкован, чем демы", - согласился TheSpear536.
"Путин, один из последних оставшихся за границей друзей Трампа, пришёл сегодня на помощь Трампу", - заявил LonesomeGus.
"Путин: "надуманный" импичмент Трампа закончится в Сенате". Даже наш враг номер один более справедлив, чем демократы. Невероятно! "Партизанский" импичмент демократов становится международным мемом", - уверен Pol394.
"Нет, это просто показывает, что импичмент Трампа в руках у Путина", - возразил Garry.
"Весь этот страх перед Россией - это тупое мнение людей, застрявших в 80-х годах. Просто примите тот факт, что президент Трамп является величайшим и самым успешным президентом в американской истории. Избавьтесь от всех демов", - добавил JackStephens17.
"А чего вы ещё ждёте? Это Путин написал сценарий для Трампа. Путин заинтересован в том, чтобы его марионетка сидела у власти как можно дольше", - воскликнул FormerRepublican.
"А как насчёт новых санкций, которые Трамп обрушил на Россию, Сирию и Иран? Вы, либералы, умные такие, а усади вас на спор за диктант против брюквы, и будет ничья", - возразил Whaaaaat.
"Это чума! Даже Путин просто прётся от демократов", - рассмеялся Dontwork.
"Путин обожает поливать костёр бензином", - ответил Sonny61.
"Да он просто издевается. Русским вообще по барабану, кого мы выберем, лишь бы после этого поднялась грызня побольше. Они финансировали в Нью-Йорке митинги за Трампа и против, причём в один и тот же день", - уверяет собеседников Robesphieresneck.
"Как можно обвинить Путина за то, что он говорит про очевидные вещи", - удивился JG125.
"Я бы предпочел иметь союзника в лице Путина, чем кого-либо из демократов. Путин хочет мира и деловых отношений с США, в то время как демократы стремятся уничтожить нашу страну изнутри", - заметил JackStephens17.
"Запомните, когда-то Соединённые Штаты были независимой страной, а в наши дни эта страна подходит к своему закату. Путин руками Трампа демонтирует и хоронит это некогда гордое государство. История будет смеяться на республиканцами, которые пошли за Путиным и Трампом, как овцы на убой", - заломил руки TheVoiceOfReasonInYourHead.
Стоит отметить, что вопрос импичмента Трампа беспокоит не только самих американцев. Очень живо на публикацию издания VG откликнулись норвежцы.
"Импичмент - это действительно фарс. Это просто отвлекающий манёвр, который используют демократы. Ведь в США был опубликован доклад, из которого становится ясно, как администрация Обамы использовала разведку, а значит, пускала на ветер деньги налогоплательщиков, чтобы незаконно шпионить за кампанией Трампа", - напомнил Egil Tjensvoll.
"Я уверен, что именно демократы и Обама стояли за подготовкой государственного переворота на Украине в 2014 году. И именно из-за этого Россия взяла под свой контроль Крым. И это было не просто ожидаемо, а очень желательно: ведь демократы получили возможность обвинить Россию во всех грехах, а потом ввести против неё кучу санкций. И всё только ради того чтобы ослабить эту страну, как политически, так и экономически. Но у них это плохо получилось", - написал Stein Krosby.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
20 декабря 2019, 18:54
Тактическое отступление: как обещания Байдена вернуть войска из Афганистана могут повлиять на президентскую гонку
20 декабря 2019, 22:24
"Этот документ - просто бред": Администрация Трампа пытается помешать введению "санкций из ада" против России
20 декабря 2019, 19:09
Кому будет грозить авианосец «Шаньдун»
21 декабря 2019, 01:39
Угрожал изнасиловать и натравить питбультерьеров: Обидчик Греты Тунберг отделался условным сроком
20 декабря 2019, 15:54
Алекса, купи подарки: Умная колонка от Amazon помогла детям потратить 700 долларов без ведома родителей
21 декабря 2019, 04:54
Грозит до 10 лет тюрьмы: Италия готова экстрадировать Коршунова в США - адвокат
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
15 декабря 2019, 05:54
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире
15 декабря 2019, 12:24
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.