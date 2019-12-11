"Дело Горбачёва продолжил Ельцин": Соловьёв прямо заявил об уничтожении страны и сопротивлении русских

Тележурналист Владимир Соловьёв в эфире авторской программы на телеканале "Россия 1" говорил об уникальном характере русского человека, который пережил в новом времени развал государства - и при президенте Союза Михаиле Горбачёве, и при президенте России Борисе Ельцине.

"Советский Союз строился как идеологическое государство. Вокруг базовой идеологемы диктатуры пролетариата и строились институты власти. Поэтому, когда вытащили этот скелет, тело жить и не могло. А дело Горбачёва продолжил Ельцин", - подчеркнул Владимир Соловьёв.

Журналист уверен, что страну разваливали, однако народ не только выжил, но и поднял голову.

"Он (Борис Ельцин - ред.) продолжил уничтожение этого единого государства и с удивлением для него силы русского народа оказались таковы, что народ не позволяет себя давить. И инстинктивно сейчас как раз ищет смысл своего существования, потому что без идеологии народ не понимает, зачем на такой гигантской территории ему уготовил Господь жизнь в столь сложных климатических условиях с такими бесконечными границами. Мы другие люди, мы без идеи жить не можем", - резюмировал Владимир Соловьёв.