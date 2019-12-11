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"Дело Горбачёва продолжил Ельцин": Соловьёв прямо заявил об уничтожении страны и сопротивлении русских

11 декабря 2019, 14:09  •  55 • Политика
Владимир Соловьёв в эфире прямо заявил, что на протяжении долгих лет Россию уничтожали, а народ сопротивлялся. "Дело Горбачёва продолжил Ельцин", - уверен тележурналист.
Тележурналист Владимир Соловьёв в эфире авторской программы на телеканале "Россия 1" говорил об уникальном характере русского человека, который пережил в новом времени развал государства - и при президенте Союза Михаиле Горбачёве, и при президенте России Борисе Ельцине.
"Советский Союз строился как идеологическое государство. Вокруг базовой идеологемы диктатуры пролетариата и строились институты власти. Поэтому, когда вытащили этот скелет, тело жить и не могло. А дело Горбачёва продолжил Ельцин", - подчеркнул Владимир Соловьёв.
Журналист уверен, что страну разваливали, однако народ не только выжил, но и поднял голову.
"Он (Борис Ельцин - ред.) продолжил уничтожение этого единого государства и с удивлением для него силы русского народа оказались таковы, что народ не позволяет себя давить. И инстинктивно сейчас как раз ищет смысл своего существования, потому что без идеологии народ не понимает, зачем на такой гигантской территории ему уготовил Господь жизнь в столь сложных климатических условиях с такими бесконечными границами. Мы другие люди, мы без идеи жить не можем", - резюмировал Владимир Соловьёв.

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