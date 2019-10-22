"Дело Чубайса живет": Правительство Медведева готовит новую приватизацию, но не заморачиваясь с ваучерами и объяснениями - Пронько

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в американской столице сделал важное заявление.

"Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание, - по подготовке более амбициозной программы приватизации. Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять", - сказал Силуанов.

Уже известно, что проект новой, как говорит Силуанов, "амбициозной" программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома", "Россетей" и других предприятий. Причем информация постоянно меняется. Иногда наружу выходят конфликты, например между минфином и минэкономразвития по теме предстоящего сейла.

Ведомство Орешкина, например, против приватизации части госпакета такого стратегического монополиста, как РЖД, чиновники минфина же настаивают на этом. Серьезная битва идет и по "Аэрофлоту", замечает Пронько.

"Разные властные группировки преследуют свои корыстные интересы, забывая об интересах государства. Странно, что Силуанов сделал свое заявление об "амбициозной" приватизации в Вашингтоне, хотя где, как не в столице США, нынешнему российскому правительству и ЦБ расшаркиваться и отчитываться о своей работе?" - говорит ведущий в программе "Сухой остаток".

В Вашингтоне в эти дни находилась и глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, но ей "хватило ума" промолчать в присутствии журналистов и не делать провокативных заявлений, отмечает Пронько.

"Силуанов же не стал себя сдерживать, а так как в его пуле находятся лишь "прикормленные коллеги", соответственно, некому было задать вопрос: а собственно, для чего нужна нынешней России новая "амбициозная" приватизация? Почему вновь востребована "прихватизация Чубайса", которая привела к тому, что ушлые дельцы получили в свои руки огромные государственные активы через аферы типа залоговых аукционов? И где в системе координат Силуанова простой российский народ?" - сыпет неудобными вопросами Пронько.

Он напоминает, что в начале 90-х даже будущий "наноаферист" придумал ваучеры, на которые обещал две "Волги". У нынешних же "слуг народа" этой темы вообще нет. Между тем государству, по мнению эксперта, пора бы вспомнить о долгах перед гражданами страны.

"Как минимум две истории того, как кинули соотечественников, должны быть решены, причем в пользу тех, кто и является основой любого государства, - его граждан", - говорит Пронько.

Он поясняет, что первый долг - "замороженные" накопительные пенсии. Сумма отобранного относительно небольшая - порядка 3 трлн рублей.

"Когда наши деньги «заморозили» в первый раз в 2014-м, я своими глазами видел и своими ушами слышал на Петербургском экономическом форуме заявление высокопоставленного чиновника, который по сей день занимает очень серьезные позиции в политической системе России, о том, что деньги будут возвращены, причем с инвестиционным процентом. Однако, изучив проект бюджета страны на 2020-й и на период до 2022 года, который представила команда Силуанова в российский парламент, я не обнаружил ни одного рубля, ни одной копейки, направленных правительством на возврат долга перед гражданами", - признается ведущий.

И после этого шулерства, по его словам, чиновники еще надеются на успех их провальной пенсионной реформы? Пока чиновники не вернут украденные деньги, ни о какой надежной и востребованной системе пенсионного обеспечения в стране говорить не приходится, отмечает Пронько.

"Однако в бюджетном документе я обнаружил весьма интересную строку - расходы на компенсацию сгоревших советских вкладов, которые составят, и здесь я вынужден вас огорчить, жалкие 5,5 млрд рублей. Это при том, что на покупку валюты в ближайшие три года будет потрачено 6 трлн 600 млрд. Убежден, государство должно вернуть сгоревшие советские вклады. Более того, это обязанность правительства, согласно - внимание - действующему закону, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк, а также вложенных в систему страхования и другие ценные бумаги СССР. Этот закон был принят еще в 1995-м, и его никто не отменял", - считает эксперт.

Но выплата полноценной компенсации до сих пор так и не производится. И это в ситуации, когда государство захлебывается от денег, когда профицит федерального бюджета исчисляется несколькими триллионами рублей, когда ЗВР превышают отметку в 500 млрд долларов. Но чиновники делают вид, что ничего не должны российским гражданам, сокрушается Пронько.

"Шулерство чистой воды! Знаете, какова причина отсутствия серьезных выплат? Оказывается, правительство начиная с 2003 года не может разработать механизм компенсаций! Как вам такое объяснение? Вообще-то, если человек не справляется со своей работой, его увольняют. Эти же сидят в своих креслах, вносят в парламент законопроекты с подобными формулировками, и депутаты с ними соглашаются. На днях они приняли закон, который замораживает существенные выплаты по советским вкладам до 2023 года. Сбербанк тоже делает вид, что данная проблема не его головная боль", - говорит ведущий.

При этом, по его словам, как отмечать юбилей, годом основания Сбера считают 1841-й, когда же им напоминают про вклады 1991-го, они говорят, что это проблемы другого банка. Данный факт можно списать на "паранойю" Грефа, в которой он как-то сам публично признался, считает Пронько.

Он подчеркивает, что законы необходимо исполнять - это основа любого правового государства. Сколько бы ни откладывалась тема выплат, рано или поздно придется рассчитываться по долгам. Такие, как Силуанов, пугают астрономическими суммами, которые потребуются на эти выплаты, считает ведущий.

"Они посчитали: если перевести все гарантированные советские сбережения граждан в российские целевые долговые обязательства, на их погашение потребуется в 2020-м - 45,4 трлн рублей, в 2021-м - 47,22 трлн, в 2022-м - 49,11 трлн рублей. При том что совокупный ВВП России составляет 103 трлн, а госдолг - примерно 17 трлн рублей. Суммы действительно серьезные, но не смертельные. Ведь речь идет о долговых инструментах, расчеты по которым важно запустить на серьезном уровне с применением длительного временного лага. Процесс выплат может растянуться на 15 - 20 - 30 лет. И в этой связи ключевым моментом является наследование советских вкладов и обязательств по ним со стороны государства. Как это ни печально, но складывается четкое ощущение, что государство просто выжидает время, чтобы как можно больше людей из той эпохи ушли в мир иной", - делает вывод Пронько.

По его словам, еще один вариант, который ускорит данный процесс, - приватизация государственных активов через создание массового миноритарного акционера. Долгосрочные долговые обязательства по советским вкладам можно конвертировать в ценные бумаги нынешних госкорпораций и госбанков.

"Почему бы не отдавать государственный долг акциями Сбербанка, "Роснефти", "Аэрофлота", РЖД? Да, придется проводить допэмиссию, что в момент приведет к снижению стоимости отдельных бумаг, но уже в среднесрочной перспективе они вырастут в цене. Кроме того, будет снижено присутствие государства в экономике, а самое главное - не олигархи, а обычные люди станут собственниками "жирных кусков" отечественной экономики", - предполагает Пронько.

Ведущий считает, что у Силуановых, Грефов, Костиных и Ко иные планы. "Амбициозная" приватизация, о которой в Вашингтоне объявил Антон Силуанов, не что иное, как очередная распродажа России в интересах очень узкой группы дельцов, но эти планы можно и поменять, если чиновники вспомнят, что имеют огромные долги перед гражданами страны, считает Пронько.