"Дело - труба!": Минфину США выдвинули условие из-за "Северного потока - 2"

Минфину США выдвинули условие, связанное с газопроводом "Северный поток - 2". В России с иронией разводят руками: "Дело - труба!"

Республиканцы в Сенате США выдвинули ультиматум Минфину, заявив, что откажут в утверждении двух кандидатур в ведомство, если администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена немедленно не поменяет позицию по газопроводу и не введёт новый пакет санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо сенатора Пэта Туми и 11 республиканцев на имя главы американского Минфина Джанет Йеллен.

По словам авторов ультиматума, газопровод якобы "наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США".

В России с иронией отнеслись к внутренним стычкам американской "верхушки".

"Если виной внутреннего кризиса Америки является труба, то у Америки дело - труба", - отмечает пользователь Берендей Фаустович.

"Шо-то пообтрепался великий гегемон, если обычный газопровод разносит в хлам его национальную безопасность", - считает Инна Б.