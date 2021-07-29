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"Дело - труба!": Минфину США выдвинули условие из-за "Северного потока - 2"

29 июля 2021, 06:40  •  154 • Политика
Минфину США выдвинули условие, связанное с газопроводом "Северный поток - 2". В России с иронией разводят руками: "Дело - труба!"
Республиканцы в Сенате США выдвинули ультиматум Минфину, заявив, что откажут в утверждении двух кандидатур в ведомство, если администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена немедленно не поменяет позицию по газопроводу и не введёт новый пакет санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо сенатора Пэта Туми и 11 республиканцев на имя главы американского Минфина Джанет Йеллен.
По словам авторов ультиматума, газопровод якобы "наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США".
В России с иронией отнеслись к внутренним стычкам американской "верхушки".
"Если виной внутреннего кризиса Америки является труба, то у Америки дело - труба", - отмечает пользователь Берендей Фаустович.
"Шо-то пообтрепался великий гегемон, если обычный газопровод разносит в хлам его национальную безопасность", - считает Инна Б.

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