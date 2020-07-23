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"Деликатная ситуация" Михаила Мишустина: Почему депутатам не дали "добить" Силуанова

23 июля 2020, 10:05  •  53 • Политика
Российский премьер-министр Михаил Мишустин отчитался в среду перед Госдумой за работу правительства. Несмотря на явные попытки депутатов уколоть побольнее главу Минфина Антона Силуанова, премьер отчасти вступился за своего подчинённого. "Деликатную ситуацию", в которой депутатам не дали "добить" Силуанова, обсудили в эфире программы "Царьград. Главное".
Председатель правительства России Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступил в Госдуме с первым отчётом о работе кабмина. В ходе выступления депутаты пытались косвенно уколоть одного из подчинённых Мишустина - главу Минфина Антона Силуанова.
В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, прося у премьер-министра помощи в работе с Минфином, указал, что у депутатов есть вопросы к работе ведомства.
Мишустин, в свою очередь, корректно заметил, что правительство готово расширить взаимодействие с думскими комиссиями по ряду вопросов. "Вы думаете, в Минфине наши коллеги не хотят сделать всё прозрачно и честно? Конечно хотят", - отбил он нападки на своего подчинённого.
Как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, в целом эту пикировку по Силуанову стоит рассматривать на межличностном уровне, не более.
"Михаил Владимирович Мишустин в деликатной ситуации: он должен критиковать своего бывшего начальника, который теперь стал его подчинённым. Поэтому вы тоже должны понимать, что ему так трудно сейчас. Он должен был что, кулаком ударить? У них есть свои отношения, рабочие. Поэтому понятно, что он не мог себе позволить каких-то более ярких высказываний", - убеждён Малофеев.
При этом нельзя не заметить, что, в отличие от ставшего привычным казённого языка чиновников, Мишустин разговаривает по-простому, по-человечески.
"Мне нравится его язык. Мы давно такого не слышали. Он не отвечает как-то: "Денег нет, а вы держитесь" - будто считая себя небожителем. Нет. И это у нас внове для чиновников", - указал Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное".
Фото: Царьград
При этом важно и то, о чём говорил глава кабмина. Так, Мишустин чётко обозначил, что для правительства приоритетом является повышение качества жизни каждого человека. Это очень важно - это заявка на социальное государство, указывает учредитель Царьграда.
Пока, понятно, это лишь декларация о намерениях, стоит посмотреть, что будет дальше, но это, очевидно, декларация предметного уровня.
Данная цель несёт в себе ряд направлений, таких как улучшение качества жизни каждого человека, этичность чиновников, повышение прозрачности командной работы, где главное - результат, а не вневедомственное бюрократическое согласование.
"Он фактически говорит о том, что мы будем достигать результата, несмотря на бюрократию. По крайней мере, он не испытывает иллюзий, что её удастся победить. Все эти декларации - это прекрасные намерения, мы полностью поддерживаем и посмотрим, во что это выльется. Будем внимательно следить, что происходит у нас с социальным неравенством. И за этичностью чиновников, и за тем, как бюрократизм приносится в жертву результату. Если всё получится, то это будет первое правительство, о котором мы будем говорить хорошо. Если не получится, то будет как обычно", - резюмировал Малофеев.

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