"Деликатная ситуация" Михаила Мишустина: Почему депутатам не дали "добить" Силуанова

Председатель правительства России Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступил в Госдуме с первым отчётом о работе кабмина. В ходе выступления депутаты пытались косвенно уколоть одного из подчинённых Мишустина - главу Минфина Антона Силуанова.

В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, прося у премьер-министра помощи в работе с Минфином, указал, что у депутатов есть вопросы к работе ведомства.

Мишустин, в свою очередь, корректно заметил, что правительство готово расширить взаимодействие с думскими комиссиями по ряду вопросов. "Вы думаете, в Минфине наши коллеги не хотят сделать всё прозрачно и честно? Конечно хотят", - отбил он нападки на своего подчинённого.

Как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, в целом эту пикировку по Силуанову стоит рассматривать на межличностном уровне, не более.

"Михаил Владимирович Мишустин в деликатной ситуации: он должен критиковать своего бывшего начальника, который теперь стал его подчинённым. Поэтому вы тоже должны понимать, что ему так трудно сейчас. Он должен был что, кулаком ударить? У них есть свои отношения, рабочие. Поэтому понятно, что он не мог себе позволить каких-то более ярких высказываний", - убеждён Малофеев.

При этом нельзя не заметить, что, в отличие от ставшего привычным казённого языка чиновников, Мишустин разговаривает по-простому, по-человечески.

"Мне нравится его язык. Мы давно такого не слышали. Он не отвечает как-то: "Денег нет, а вы держитесь" - будто считая себя небожителем. Нет. И это у нас внове для чиновников", - указал Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное".

Фото: Царьград

При этом важно и то, о чём говорил глава кабмина. Так, Мишустин чётко обозначил, что для правительства приоритетом является повышение качества жизни каждого человека. Это очень важно - это заявка на социальное государство, указывает учредитель Царьграда.

Пока, понятно, это лишь декларация о намерениях, стоит посмотреть, что будет дальше, но это, очевидно, декларация предметного уровня.

Данная цель несёт в себе ряд направлений, таких как улучшение качества жизни каждого человека, этичность чиновников, повышение прозрачности командной работы, где главное - результат, а не вневедомственное бюрократическое согласование.

"Он фактически говорит о том, что мы будем достигать результата, несмотря на бюрократию. По крайней мере, он не испытывает иллюзий, что её удастся победить. Все эти декларации - это прекрасные намерения, мы полностью поддерживаем и посмотрим, во что это выльется. Будем внимательно следить, что происходит у нас с социальным неравенством. И за этичностью чиновников, и за тем, как бюрократизм приносится в жертву результату. Если всё получится, то это будет первое правительство, о котором мы будем говорить хорошо. Если не получится, то будет как обычно", - резюмировал Малофеев.