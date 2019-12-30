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"Делегацию пришлите": В Крыму не сдержались после очередного "налёта" американского шпиона

30 декабря 2019, 19:39  •  55 • В мире
В Крыму назвали приближение американского БПЛА к российским границам наглостью. Как отметил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, если Вашингтон интересуют изменения на полуострове, следует официально отправить делегацию в Крым.
В Крыму резко отреагировали на очередной наблюдательный полёт беспилотника США у границ полуострова. По информации мониторингового ресурса PlaneRadar, стратегический БПЛА США, взлетевший с базы НАТО на Сицилии, в очередной раз был замечен у наших границ.
RQ-4B-40 Global Hawk сперва исследовал линию разграничения на Донбассе, а после провёл разведку у Черноморского побережья России.
В Крыму считают такие "налёты" американских воздушных шпионов наглостью. Как отмечает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, если Вашингтон интересуют изменения на полуострове, то следует официально сделать запрос на визит делегации.
К тому же, указал он, США стоит больше заниматься внутренними проблемами, а не выискивать информацию у границ Крыма.
"Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав её визит по линии МИД РФ", - подчеркнул Чегринец в комментарии РИА Новости.

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