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"Делают своё дело": Додон прокомментировал провокации на участке в Варнице

01 ноября 2020, 21:05  •  32 • Политика
Действующий президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал ход выборов в республике, в том числе и столкновения в Варнице. Он заявил, что в целом голосование проходит спокойно, а сотрудники полиции просто "делают своё дело", обеспечивая порядок и безопасность граждан.
По словам Додона, страна не нуждается в дестабилизации обстановки, а большинство граждан Молдавии хотят мира. Так он ответил на обвинения оппозиции в том, что на избирательные участки была организована массовая доставка жителей Приднестровья.
Додон заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что кандидаты от оппозиции уже "показали своё лицо".
Если граждане Республики Молдова против них, не поддерживают их позицию, то им нужно запрещать право голоса? Я думаю, что это неправильно,
- заявил он
По словам Додона, провокация в Варнице была единичным случаем, но в целом голосование проходит спокойно.
Ранее, напомним, в молдавском селе Варница зафиксировали первое ЧП в ходе выборов. На одном из участков произошла потасовка, кто-то распылил газ из баллончика. Сообщается, что собравшиеся требовали не пускать жителей Приднестровья на участок. Активисты пытались закрыть ворота на избирательный участок.
Сам Додон между тем "проголосовал за баланс в отношениях с зарубежными странами", по его собственным словам. Он пояснил, что "отдал свой голос за мир, стабильность, дружбу разных народов, которые живут в республике". Глава государства выразил уверенность в том, что большинство избирателей поддержат его, поскольку в нынешних трудных условиях народу не нужен ещё и политический кризис.

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