"Делают своё дело": Додон прокомментировал провокации на участке в Варнице

По словам Додона, страна не нуждается в дестабилизации обстановки, а большинство граждан Молдавии хотят мира. Так он ответил на обвинения оппозиции в том, что на избирательные участки была организована массовая доставка жителей Приднестровья.

Додон заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что кандидаты от оппозиции уже "показали своё лицо".

Если граждане Республики Молдова против них, не поддерживают их позицию, то им нужно запрещать право голоса? Я думаю, что это неправильно,

- заявил он

По словам Додона, провокация в Варнице была единичным случаем, но в целом голосование проходит спокойно.

Ранее, напомним, в молдавском селе Варница зафиксировали первое ЧП в ходе выборов. На одном из участков произошла потасовка, кто-то распылил газ из баллончика. Сообщается, что собравшиеся требовали не пускать жителей Приднестровья на участок. Активисты пытались закрыть ворота на избирательный участок.

Сам Додон между тем "проголосовал за баланс в отношениях с зарубежными странами", по его собственным словам. Он пояснил, что "отдал свой голос за мир, стабильность, дружбу разных народов, которые живут в республике". Глава государства выразил уверенность в том, что большинство избирателей поддержат его, поскольку в нынешних трудных условиях народу не нужен ещё и политический кризис.