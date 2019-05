"Делаю три исключения": Трамп высказал свое мнение по поводу запрета абортов в США

Об этом политик написал в своем Твиттере. Напомним, что в США запретили аборты в нескольких штатах и обсуждается аналогичная возможность еще в нескольких. По мнению тамошних законодателей, прерывать беременность нельзя в том случае, если у плода уже фиксируется сердцебиение.

При этом некоторые активисты выступили с протестами против новой нормы закона, считая, что аборт должен быть доступен для женщин на любом сроке.

Свою позицию американский лидер определил так: "Я решительно настроен за жизнь, есть три исключения. Это изнасилование, инцест и угроза для жизни матери". Он напомнил, что похожую позицию до него занимал другой президент США - Рональд Рейган.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....