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"Делаю три исключения": Трамп высказал свое мнение по поводу запрета абортов в США

20 мая 2019, 01:09  •  47 • Политика
Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу запрета абортов в США. Он отметил, что в принципе поддерживает эту идею, однако "делает три исключения" - это беременность в результате изнасилования, инцеста и угрожающая жизни женщины.
Об этом политик написал в своем Твиттере. Напомним, что в США запретили аборты в нескольких штатах и обсуждается аналогичная возможность еще в нескольких. По мнению тамошних законодателей, прерывать беременность нельзя в том случае, если у плода уже фиксируется сердцебиение.
При этом некоторые активисты выступили с протестами против новой нормы закона, считая, что аборт должен быть доступен для женщин на любом сроке.
Свою позицию американский лидер определил так: "Я решительно настроен за жизнь, есть три исключения. Это изнасилование, инцест и угроза для жизни матери". Он напомнил, что похожую позицию до него занимал другой президент США - Рональд Рейган.
As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2019 г.

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