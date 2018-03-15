"Делайте выбор": Бабурин на дебатах решил набить себе очки приемом "клубничного магната"

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Сергей Бабурин покинул дебаты кандидатов в президенты в студии "Общественного телевидения России" до их официального окончания.

Сергей Бабурин покинул студию "Общественного телевидения" и проходящие там дебаты кандидатов в президенты России еще до их окончания. Сделал он это сразу после того, как отведенное ему эфирное время закончилось.

Глава партии "Российский общенародный союз" объяснил свое решением тем, что, кроме него с Владимиром Жириновским, в студии не было других кандидатов в президенты России. В свете этого, резюмировал Бабурин, данный раунд дебатов представляется ему скорее не частью президентской кампании, а просто "разговором людей, которые ни за что не отвечают".

Перед своим уходом Сергей Бабурин обратился к российским гражданам, призвав их сделать свой выбор.

"Уважаемые избиратели, конечно, это не дебаты, когда мы все брифингуем ведущих… Вот сегодня, кроме нас с Владимиром Вольфовичем, нет ни одного кандидата. Я просто хочу сказать — делайте выбор. Я не хочу больше участвовать в этом разговоре людей, которые ни за что не отвечают. До свидания, спасибо", — цитирует слова кандидата в президенты РИА Новости.