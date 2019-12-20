"Делать точно будем": Правительство предупредило о снижении порога допустимого превышения скорости

Правительство России планирует ужесточить правила штрафования за превышение скорости. В частности, нештрафуемый порог превышения снизят с 20 до 10 километров в час. Об этом объявил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, нынешнее оборудование и средства фиксации скорости позволяют определить скорость движения авто с минимальными погрешностями. В связи с этим решение о снижении порога штрафования за превышение скоростного режима точно будет принято. Так, если раньше штрафовали за превышение скорости на 20 км/ч, то по новым правилам штрафы будут выписываться за превышение на 10 км/ч.

"Делать мы это точно будем - у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений", - сказал Максим Акимов.

Он добавил, что ни в одной цивилизованной стране мира не существует такого высокого порога допустимого превышения скорости, как в России. Акимов подчеркнул, что необходимо уходить от ситуаций, когда водители "интуитивно" прибавляют к скоростному ограничению 20 километров в час.