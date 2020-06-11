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"Делать такое заявление было неправильно": США уличили ВОЗ в серьёзной ошибке с COVID-19

11 июня 2020, 17:00  •  129 • В мире
Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что бессимптомные носители не инфицируют других людей. "Делать такое заявление было неправильно", - заявил ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи. Он объяснил, как удалось уличить ВОЗ в столь серьёзной ошибке с COVID-19.
Фаучи заявил, что от 25% до 45% инфицированных COVID-19 переносят болезнь бессимптомно. В эфире программы "Доброе утро, Америка" он объяснил, что проведённые в США эпидемиологические исследования явно показывают, что даже бессимптомные заражённые передают коронавирус здоровым.
"Делать такое заявление было неправильно", - произнёс он.
Так он прокомментировал сделанное накануне экспертом Всемирной организации здравоохранения Марией Ван Керкхов заявление. США уличили ВОЗ в серьёзной ошибке, пишет CNN. Керкхов назвала маловероятной передачу инфекции от бессимптомных носителей.
Ван Керкхов отметила, что случаи, когда пациент без симптомов действительно передаёт вирус другому, бывают редко. Такой вывод был сделан на основе отчётов из тех стран, где отслеживание контактов всех инфицированных всё ещё производится.

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