"Делали и будем делать": Госсекретарь США пообещал насадить демократию на Кубе и в Никарагуа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности США "поддержать жителей Кубы и Никарагуа". Его спросили, готовы ли США вмешаться во внутреннюю политику этих стран, и Помпео ответил утвердительно, пообещал насадить демократию: "Делали и будем делать".

Госсекретарь США Майк Помпео об этом заявил в интервью Telemundo. В частности, он выразил надежду на то, что жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы будут "вкладывать свои усилия", чтобы максимально быстро достичь лучшей политической ситуации.

Помпео спросили, возможна ли такое развитие событий, где Штаты вмешиваются во внутреннюю политику других государств, например, Кубы и Никарагуа. Разумеется, с той единственной целью — насаждение демократии. Помпео отнекиваться не стал.