"Делается задним числом": Немецкий министр пошёл на прямую конфронтацию с Путиным из-за расследования о Хангошвили

По словам министра, никаких просьб об экстрадиции Берлин от Москвы "не получал". Также Маас назвал "странным" объяснение исходившей от Хангошвили угрозы, о которой заявил Владимир Путин.

"Никакой информации не было, нас не просили никого выдавать. Никаких запросов нет ни у нас, ни в министерстве внутренних дел, ни в других органах, отвечающих за просьбы о юридической помощи. Если бы они были, мы бы давно его уже выдали", - заявил Маас.

Министр также утверждает, что "обвинения в убийствах, совершённых в прошлом" якобы не были доведены российской стороной до немецких коллег. По его словам, всё это делается якобы "задним числом" и звучит "как оправдание".

В среду, 4 декабря, немецкий МИД сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства России. Поводом названо убийство гражданина Грузии в Берлине в августе этого года. Правительство Германии заявило, что примет меры в том случае, если Москва не поможет расследованию убийства.

Кроме того, немецкое министерство передало послу России свои "ожидания" по поводу того, как следует действовать российской стороне.

Комментируя в ходе пресс-конференции в Париже высылку двух российских дипломатов из Германии, Владимир Путин сказал, что в Берлине был убит "жестокий и кровавый человек".

По словам российского лидера, Зелимхан Хангошвили "не просто грузин - это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист". По имеющимся данным, "только в одной из акций им были убиты 98 человек, он был одним из организаторов взрывов в московском метро". Путин также указал, что немецкая сторона могла бы и до этого убийства в Берлине оказать содействие Москве и выдать преступника.

Напомним, убийство было совершено в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в Хангошвили, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате он скончался на месте. После этого прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого гражданина России.