|
"Делается всё, чтобы убрать нас с вершины спортивного олимпа": Российский чемпион о поддельных подписях Родченкова
05 марта 2020, 09:35 • 123 • Политика
В документах МОК нашли поддельные подписи Григория Родченкова, обвинившего российских спортсменов в использовании допинга. "Делается всё возможное, чтобы убрать нас с вершины спортивного олимпа", - комментирует информацию абсолютный чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.
Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, подтвердили, что подписи Григория Родченкова на некоторых документах под показаниями в деле биатлонисток могли быть перенесены туда из другого источника. Информацию для Царьграда прокомментировал двукратный призер Олимпиады в Ванкувере и абсолютный чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.
Он отмечает, что сам факт того, что есть элемент обмана, уже свидетельствует, что что-то нехорошо в этом деле. Спортсмен напомнил, что в США, Канаде и Европе за лжесвидетельствование предусмотрена специальная ответственность.
Спортсмен добавил, что в свете последних событий хотелось бы, конечно, чтобы борьба с допингом велась в отношении тех, кто его употребляет, а не против какой-то конкретной страны, особенно с использованием поддельных документов. Скобрев заметил, что такая борьба ведётся против России уже не один год. Делается всё возможное, чтобы убрать Россию с вершины спортивного олимпа, подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2020, 03:54
|
01 марта 2020, 04:39
|
04 марта 2020, 04:35
|
29 февраля 2020, 02:39
|
29 февраля 2020, 15:39
|
28 февраля 2020, 13:39
|
04 марта 2020, 20:35