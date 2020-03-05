"Делается всё, чтобы убрать нас с вершины спортивного олимпа": Российский чемпион о поддельных подписях Родченкова

Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, подтвердили, что подписи Григория Родченкова на некоторых документах под показаниями в деле биатлонисток могли быть перенесены туда из другого источника. Информацию для Царьграда прокомментировал двукратный призер Олимпиады в Ванкувере и абсолютный чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.

Он отмечает, что сам факт того, что есть элемент обмана, уже свидетельствует, что что-то нехорошо в этом деле. Спортсмен напомнил, что в США, Канаде и Европе за лжесвидетельствование предусмотрена специальная ответственность.

"Поэтому, если это был изначально обман, который подстроил МОК или люди, которые были заинтересованы в том, чтобы оклеветать наших спортсменов и нашу страну, то, конечно, это ужасно выглядит", - сказал Иван Скобрев в интервью Царьграду.

Спортсмен добавил, что в свете последних событий хотелось бы, конечно, чтобы борьба с допингом велась в отношении тех, кто его употребляет, а не против какой-то конкретной страны, особенно с использованием поддельных документов. Скобрев заметил, что такая борьба ведётся против России уже не один год. Делается всё возможное, чтобы убрать Россию с вершины спортивного олимпа, подчеркнул он.