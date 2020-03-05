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"Делается всё, чтобы убрать нас с вершины спортивного олимпа": Российский чемпион о поддельных подписях Родченкова

05 марта 2020, 09:35  •  123 • Политика
В документах МОК нашли поддельные подписи Григория Родченкова, обвинившего российских спортсменов в использовании допинга. "Делается всё возможное, чтобы убрать нас с вершины спортивного олимпа", - комментирует информацию абсолютный чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.
Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, подтвердили, что подписи Григория Родченкова на некоторых документах под показаниями в деле биатлонисток могли быть перенесены туда из другого источника. Информацию для Царьграда прокомментировал двукратный призер Олимпиады в Ванкувере и абсолютный чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.
Он отмечает, что сам факт того, что есть элемент обмана, уже свидетельствует, что что-то нехорошо в этом деле. Спортсмен напомнил, что в США, Канаде и Европе за лжесвидетельствование предусмотрена специальная ответственность.
"Поэтому, если это был изначально обман, который подстроил МОК или люди, которые были заинтересованы в том, чтобы оклеветать наших спортсменов и нашу страну, то, конечно, это ужасно выглядит", - сказал Иван Скобрев в интервью Царьграду.
Спортсмен добавил, что в свете последних событий хотелось бы, конечно, чтобы борьба с допингом велась в отношении тех, кто его употребляет, а не против какой-то конкретной страны, особенно с использованием поддельных документов. Скобрев заметил, что такая борьба ведётся против России уже не один год. Делается всё возможное, чтобы убрать Россию с вершины спортивного олимпа, подчеркнул он.
"Надеюсь, что гонения на ведьм закончатся рано или поздно. И будем в честной, конкурентной борьбе сражаться за те места, которые способны завоёвывать сегодня. А с допингом мы, как и другие страны, обязаны бороться. Но бороться на одинаковом уровне, который есть в правилах международной организации WADA", - подытожил Иван Скобрев.

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