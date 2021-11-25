"Делается с одной целью": Ляшко назвал дату введения военного положения на Украине

Одиозный украинский политик, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал дату введения военного положения. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский делает это с единственной целью, и дело не в защите.

В эфире украинского телеканала "НАШ" Ляшко с уверенностью заявил о том, что решение о введении в стране военного положения уже подготовлено и будет принято 1 декабря текущего года в ходе очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Политик предположил, что военное положение будет введено на два месяца с целью ограничения прав граждан, чтобы не допустить свержения Зеленского.

"Это с одной целью делается - контроль над СМИ", - сказал он, напомнив о том, что военное положение ограничит конституционные права граждан, "в том числе на свободу слова и на собственность, митинги, мероприятия".

Одной из главных причин такого решения Ляшко назвал нарастающее недовольство граждан так называемым "вагнергейтом". По его словам, в офисе Зеленского опасаются, что президента могут свергнуть.