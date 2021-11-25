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"Делается с одной целью": Ляшко назвал дату введения военного положения на Украине
25 ноября 2021, 13:30 • 167 • Политика
Одиозный украинский политик, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал дату введения военного положения. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский делает это с единственной целью, и дело не в защите.
В эфире украинского телеканала "НАШ" Ляшко с уверенностью заявил о том, что решение о введении в стране военного положения уже подготовлено и будет принято 1 декабря текущего года в ходе очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Политик предположил, что военное положение будет введено на два месяца с целью ограничения прав граждан, чтобы не допустить свержения Зеленского.
"Это с одной целью делается - контроль над СМИ", - сказал он, напомнив о том, что военное положение ограничит конституционные права граждан, "в том числе на свободу слова и на собственность, митинги, мероприятия".
Одной из главных причин такого решения Ляшко назвал нарастающее недовольство граждан так называемым "вагнергейтом". По его словам, в офисе Зеленского опасаются, что президента могут свергнуть.
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