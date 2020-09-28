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"Дел много, но для начала...": Выигравшая выборы уборщица дала первое интервью

28 сентября 2020, 11:05  •  169 • Политика
Одержавшая победу на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Угодская рассказала в своём первом интервью, почему она не собирается отказываться от должности и что она намерена сделать для села в первую очередь.
По словам Марины Угодской, победившей на выборах главы сельского поселения в Костромской области, за несколько последних дней она поняла, как поддерживают её жители села, поэтому она не намерена отказываться от должности.
Он предположила, что её победа, вероятно, связана с запросом избирателей на "новое и свежее". Марина также подчеркнула, что не стыдится своей прежней профессии.
"Выбор работы здесь небольшой. Ну что ж теперь - уборщица. Я не стыжусь", - заявила "Комсомольской правде" Угодская.
По её словам, люди о ней заботятся и уже прислали ей список книг, которые нужно прочитать. Угодская признала, что дел в поселении много, но сначала она намерена построить запруду у села, "чтобы дети купались".
Угодская также отметила, что ей понравилось общаться с журналистами и она не скрывается от СМИ.
Марину Угодскую, ранее работавшую уборщицей в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Женщина отмечала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что в ходе голосования нарушений не было, и Угодская выиграла выборы в соответствии с законом. Она вступит в должность 1 октября.

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