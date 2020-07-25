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"Дегтярёв пояснил за баню" и спросил совета у хабаровчан

25 июля 2020, 19:05  •  42 • Политика
Новый глава Хабаровского края в стриме, появившемся на его странице в Instagram, прокомментировал поход в баню в компании с Владимиром Жириновским, заодно спросив совета у хабаровчан, где в городе можно найти самую хорошую баню.
Речь шла о знаменитой фотографии, на которой Михаил Дегтярёв снят вместе с лидером ЛДПР. По словам врио губернатора, он обычно ходит в баню с мужчинами.
"Слушайте, я не знаю, с кем вы ходите в баню, но я в общественные бани хожу с мужчинами. Логично? И буду впредь ходить в русскую баню исключительно с мужчинами. Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придётся париться с большими начальниками, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы Хабаровского края, понимаете? Поэтому прошу с пониманием отнестись и не переживать. В баню ходили, ходим и будем ходить, но теперь всё-таки больше в хабаровские. Кстати, посоветуйте мне баню в Хабаровске. Где будем париться?" - задал вопрос Дегтярёв.
Слова нового главы Хабаровского края прозвучали и душевно, и трогательно. Как на них отреагировали жители взбунтовавшегося из-за ареста Фургала региона, пока осталось неизвестным.
Несколько дней назад бурно обсуждался ответ врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва митингующим жителям краевой столицы. В этом ответе Дегтярёв был довольно прямолинеен и даже жёсток, однако после оказалось, что его опубликовал вовсе не политик.
Врио губернатора Михаил Дегтярёв подловил своего двойника на лжи. В своем Instagram он поместил скриншот другого аккаунта, названного его именем. Правда, в сообщениях от псевдогубернатора были искажённые цитаты. Впрочем, авторы этого фейка даже фамилию чиновника неверно указали. Дегтярёв на своей страничке только посмеялся над злопыхателями: "Внимание: редиски сделали фейковый аккаунт. Эх вы, двоечники, даже фамилию написали с двумя ошибками".
Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" показал, каким в действительности был разговор Дегтярёва с жителями Хабаровска. Сегодня утром он отправился на работу пешком и побеседовал с несколькими жителями. В том числе, например, купил мороженое в местной лавочке.
"А у вас есть мороженое? - обратился он к продавщице. - Мне абрикосовое".

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