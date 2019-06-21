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"Деградация, разрушение и развал государства": Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы
21 июня 2019, 16:24 • 65 • В мире
Во время поездки в Львов министра образования и науки Украины Лилию Гриневич не пустили в школу, где она когда-то работала учителем биологии. Местные чиновники потребовали от неё разрешения главы города. В Сети после такого изгнания министра предсказали Украине крах. "Деградация, разрушение и развал государства", - к таким последствиям, считает блогер Макс Бужанский, идёт Незалежная.
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю. Её не пустили на порог школы во Львове - местная чиновница потребовала разрешения от главы города.
"Меня, как министра образования и науки, впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы", - так рассказала она у себя на странице в Facebook о скандале во Львове.
Самым обидным для Гриневич стало то, что в этой самой школе она когда-то работала учителем биологии.
"Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, - решительно заявила министр. - Хотя, учитывая логистику визита, это будет неудобно.
Фото: facebook/liliya.grynevych
Тем временем городской голова Львова Андрей Садовый, по словам Гриневич, уже ей позвонил и "сказал, что это не его позиция". А кроме того, пообещал провести служебное расследование.
В Сети тем временем возмутились подобным изгнанием министра из школы и на фоне этой скандальной ситуации предсказали Украине крах. Местный блогер Макс Бужанский считает, что речь идёт о "полном хаосе" - интеллектуальном, моральном и правовом.
"Вот то, что удалось построить за эти пять лет, и то, что вряд ли удастся искоренить в ближайшем будущем, - считает блогер. - Еще немного, и куда-то не пустят пожарных, потом полицию и скорую помощь, потом кому-то запретят рожать в роддоме и выгонят в поле".
По его мнению, предсказать последствия подобных ситуаций несложно. Он полагает, что Украину после этого ждёт "деградация, разрушение и развал государства как института".
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