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"Деградация налицо": Почему сбылись самые мрачные прогнозы об отношениях США и России после новых санкций

29 декабря 2019, 04:39  •  34 • В мире
Новые санкции США поставили под вопрос налаживание отношений с нашей страной. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "деградация налицо". Политик напомнил, что ещё год назад давал мрачные прогнозы, которые, к сожалению, сбылись. "Последние надежды" разрушились из-за введения новых санкций против "Северного потока - 2" и выхода США из ДРСМД.

Прогноз сенатора

Алексей Пушков сделал заявление по санкциям США против проекта "Северный поток - 2". По словам сенатора, сначала ещё могли быть иллюзии об улучшении отношений Москвы и Вашингтона. Но новые экономические меры не оставили никаких надежд на диалог двух государств.
Пушков напомнил об обещаниях президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, которые он давал в своём Twitter. Но теперь, видимо, они уже не сбудутся.
"А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны", - считает Алексей Пушков.
Пушков говорит, что грустное предсказание на 2019 год он делал давно. К сожалению, самые мрачные предположения подтвердились.
"В прессе цитируют мой прошлогодний прогноз на 2019-й: "Отношения Россия-США не ожидает ничего, кроме вялой деградации и разрушения действующих соглашений". Так и случилось: 2.08 США вышли из ДРСМД, 20.12 введены санкции против "Северного потока - 2". Деградация налицо - никак не прогресс", - напомнил сенатор на своей странице в Twitter.

Санкции против газопровода

В конце декабря Америка ввела санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода.
Однако Россия не собирается сворачивать строительство или даже срывать сроки. В Минэнерго заявили, что газопровод "Северный поток - 2" может достроить трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке. Глава ведомства Александр Новак отметил, что на подготовку судна потребуется некоторое время. Тем не менее министр ожидает, что газопровод по дну Балтийского моря будет достроен и запущен до конца 2020 года.
В РАН оценили возможность завершения к концу 2020 года строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в данном проекте у России есть как технологический потенциал, так и коммерческий интерес. По словам эксперта, мы можем показать другим странам, что готовы выполнять взятые на себя обязательства, а также надёжность России как партнёра и в торговле, и в политике.

Выход из ДРСМД

Кроме того, в начале декабря американцы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Уже 12 декабря прошли первые испытания баллистической ракеты наземного базирования. Ещё несколько месяцев назад такие испытания были бы невозможны из-за действия Договора об РСМД.
Эти ракетные испытания подтверждают информацию, ранее озвученную в американской прессе, о том, что Пентагон до конца года планирует провести тестирование ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, чья потенциальная дальность может составить до четырёх тысяч километров.

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