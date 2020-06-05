"Дедушка Ванга" предсказал США "массовый кирдык"

Украинский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал в Telegram ситуацию с беспорядками в США. Он похвастался, как ему показалось, тонким прогнозом по поводу обстановки с оружием у населения в Штатах и назвал себя "дедушкой Вангой".

В новом посте он привёл свои мысли от 14 апреля, где была приведена статистика по продажам оружия в США.

Он добавил, что за прошедший месяц спрос увеличился на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Так, по данным Small Arms Analytics & Forecasting, в стране в течение мая было продано порядка 1,7 млн единиц оружия, большей частью - пистолетов.

В связи с последними событиями, которые показали, что "в случае массового кирдыка никакая полиция тебя защитить не сможет", Бабченко решил дать совет гражданам.