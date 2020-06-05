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"Дедушка Ванга" предсказал США "массовый кирдык"

05 июня 2020, 19:55  •  150 • Политика
"Дедушка Ванга", как назвал сам себя украинский журналист Аркадий Бабченко, предсказал США "массовый кирдык". Он похвастался, как ему показалось, тонким прогнозом по поводу обстановки с оружием в Штатах и мире и посоветовал "бежать покупать пистолю", поскольку в условиях массовых беспорядков "никакая полиция тебя защитить не сможет".
Украинский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал в Telegram ситуацию с беспорядками в США. Он похвастался, как ему показалось, тонким прогнозом по поводу обстановки с оружием у населения в Штатах и назвал себя "дедушкой Вангой".
В новом посте он привёл свои мысли от 14 апреля, где была приведена статистика по продажам оружия в США.
Он добавил, что за прошедший месяц спрос увеличился на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Так, по данным Small Arms Analytics & Forecasting, в стране в течение мая было продано порядка 1,7 млн единиц оружия, большей частью - пистолетов.
В связи с последними событиями, которые показали, что "в случае массового кирдыка никакая полиция тебя защитить не сможет", Бабченко решил дать совет гражданам.
Шах и мат, хоплофобы. Мой вам совет - бегите покупать пистолю, - написал он.

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