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"Дедушка старый, ему всё равно": Госпереворот произошёл ползучим способом — Хазин
16 марта 2021, 13:15 • 91 • Политика
Экономист Михаил Хазин объяснил, как в США незаметно произошёл госпереворот. По словам эксперта, по факту страной правят банкиры, а Джо Байден — "дедушка старый, ему всё равно".
Американская власть уже давно не самостоятельна в своих решениях — её полностью контролируют банкиры. Они вышли на эти позиции совершенно банальным способом: через контроль над финансовыми потоками. Об этом порассуждал экономист Михаил Хазин в очередном выпуске своей передачи на радиостанции "Говорит Москва".
"То есть стать богатым, достичь какого-то успеха без доступа к банкирам, у которых в руках сосредоточены все деньги, было просто невозможно", - пояснил Хазин. По словам экономиста, всё это началось ещё в 1974 году после отставки Никсона.
Сначала банкиры руководили только Соединёнными Штатами, а затем, уверен Хазин, начали править и всем миром, и это продолжалось десятилетиями. Сегодня, с приходом к власти новой администрации фактически ничего не изменилось — руководят Штатами банкиры, хотя формальную ответственность за происходящее в стране несёт Джо Байден.
"Которому сколько лет? 78? Дедушка старый, ему всё равно", - резюмировал эксперт.
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