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"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
15 октября 2019, 01:24 • 16 • Политика
Пользователи соцсети Twitter комментируют выступление президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе в день "защитника Украины". Украинский лидер появился на подконтрольной Киеву территории в белой рубашке и американском кевларовом шлеме, показался всем "очень напуганным" и оскорбил бандеровским приветствием память своего дедушки, героя Великой Отечественной войны.
В ходе визита президент Украины поздравил и наградил украинских военнослужащих. В своем выступлении он заявил, что события 2014 года стали "шоковой терапией" для Украины.
"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе - это все было шоковой терапией", - заявил украинский президент. По его словам, подобные потрясения являются определяющими моментами истины, в которые у народа есть два пути - либо навсегда исчезнуть, либо родиться второй раз, "назло врагам".
Свою речь украинский лидер завершил традиционным для бандеровцев приветствием "Слава Украине!". "Дедушка Зеленского, герой Великой Отечественной, сейчас в гробу от речей внучка переворачивается", - полагает микроблогер Юлия Витязева.
По ее словам, президенту Украины очень страшно, и этот страх сквозит во всем.
Скриншот: twitter.com/Vityzeva/status/1183754069091016706?s=20
Прокомментировал Зеленского в Донбассе и политолог Владимир Корнилов. "У вас несчастные случаи на производстве были?" - пошутил он в подписи к фотографии, на которой украинский президент изображен в кевларовом шлеме. По словам одного из подписчиков, шлем - американского производства, "подарок из Америки".
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