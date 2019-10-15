"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях

В ходе визита президент Украины поздравил и наградил украинских военнослужащих. В своем выступлении он заявил, что события 2014 года стали "шоковой терапией" для Украины.

"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе - это все было шоковой терапией", - заявил украинский президент. По его словам, подобные потрясения являются определяющими моментами истины, в которые у народа есть два пути - либо навсегда исчезнуть, либо родиться второй раз, "назло врагам".

Свою речь украинский лидер завершил традиционным для бандеровцев приветствием "Слава Украине!". "Дедушка Зеленского, герой Великой Отечественной, сейчас в гробу от речей внучка переворачивается", - полагает микроблогер Юлия Витязева.

По ее словам, президенту Украины очень страшно, и этот страх сквозит во всем.

Скриншот: twitter.com/Vityzeva/status/1183754069091016706?s=20

Прокомментировал Зеленского в Донбассе и политолог Владимир Корнилов. "У вас несчастные случаи на производстве были?" - пошутил он в подписи к фотографии, на которой украинский президент изображен в кевларовом шлеме. По словам одного из подписчиков, шлем - американского производства, "подарок из Америки".