"Дедушка, до свидания, сползай с карты!" Баранец о закулисье переговоров Байдена и Путина

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец оценил, как будут происходить переговоры президентов США и России. По его мнению, американская сторона зря надеется заманить Кремль в ловушку - не выйдет. "Дедушка, до свидания, сползай с карты, 2:0 - Путин выигрывает", - иронично добавил отставной полковник.

Американский президент Джо Байден заявил о готовности уже в ближайшие недели провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Ранее они уже пообщались в телефонном разговоре. Как отметили в Белом доме, беседа была конструктивной.

По словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, американцам заранее стоит распрощаться с идеей, что они смогут обернуть предстоящие переговоры в какое-то нужное им русло.

Баранец указал, что уже по нынешней стилистке дипломатов и политиков России можно понять, что наша риторика по отношению к Штатам ужесточилась и Вашингтону водить нас за нос не получится.

"Я думаю, что здесь тоже идёт некая дипломатическая игра: раз уж вы нас зачислили врагами, мы вас - противниками. Готовятся исходные позиции для встречи Путина и Байдена. Им там будет о чём поговорить. И если Байден думает, что он приедет на переговоры с Путиным в качестве победителя на белом коне, он глубоко ошибается. Путин приедет на разговоры с Байденом с железными аргументами. И выбьет этого самоуверенного Байдена из седла. Будет говорить, мол, "почему вы подтаскиваете войска к украинской границе". Дедушка, проснись, с 1 февраля 2021 года потянулись первые украинские эшелоны к границе. Дедушка, до свидания, сползай с карты, 2:0 - Путин выигрывает. И вот так вот по всему фронту", - отметил Баранец.