"Дедукция, Ватсон, дедукция!": Американский дипломат заподозрил русскую прослушку в разговоре с Трампом

Ранее стала известна расшифровка показаний сотрудника американского посольства на Украине Дэвида Холмса. Цитаты из неё приводит axios.com. В частности, американский дипломат рассказывает детали услышанного им разговора между президентом США Дональдом Трампом и послом Соединённых Штатов при ЕС Гордоном Сондландом.

Исходя из разговора, дипломат с говорящей фамилией пришёл к выводу, что разговор, "скорее всего", мог быть прослушан русскими.

Холмс сказал, что Сондленд использовал свой мобильный телефон для звонка, что было "удивительно", потому что "как правило, телефонные разговоры с президентом очень чувствительны и обрабатываются соответственно".

Своё мнение он основывает на ответе Сондланда на вопрос, не рискует ли тот звонить с территории Украины по мобильному телефону, когда его могут услышать русские.

"Я полагаю, что по крайней мере две из трёх, если не все три мобильных сети принадлежат российским компаниям или имеют значительные доли в них, - получил дипломат ответ. - Мы обычно предполагаем, что мобильная связь в Украине отслеживается".

В Сети не удержались от иронии над дипломатом с говорящей фамилией, предполагая, с чего он мог заподозрить "прослушку".

"Дедукция, Ватсон, дедукция!" - иронизирует над словами Холмса телеграм-канал "Расстрельный".