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"Де-юре и де-факто". Высказана позиция Кремля о правопреемстве России после заявления судьи КС России

17 февраля 2020, 20:54  •  176 • Политика
Высказана позиция Кремля о правопреемстве России после заявления судьи КС России. Комментарий дал Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль исходит из "де-юре и де-факто".
В Кремле ответили на просьбу прокомментировать позицию судьи КС России Константина Арановского, который считает, что СССР - это "незаконно созданное государство". А значит, правопреемство России обязательств Советского Союза - вопрос спорный.
"Это мнение члена Конституционного суда, существует такая практика публикаций, - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. - В данном случае мы оставляем это без комментария и исходим из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза".
Подобная точка зрения высказывается не впервые. С другой стороны, она скорее работает против объединения Империи, в то же время в дни обсуждения поправок в Конституцию мы могли бы приложить больше усилий для объединения страны - всего народа. И в этой связи весьма актуально было бы закрепить правопреемственность на конституционном уровне в контексте тысячелетней истории России, о чём ранее говорил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.
"У нас Российская Федерация ведёт своё правопреемство юридическое от Советского Союза - мы правопреемники во всех смыслах слова: после распада СССР Россия взяла на себя долги Союза и ядерный арсенал. Такие были условия варварского Беловежского сговора. А к Российской Империи, тысячелетней истории Российского государства мы не имеем никакого отношения… Мы к той России с юридической точки зрения не имеем никакого отношения.
Если мы в преамбулу запишем, что мы являемся историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской Империи, - мы восстановим свою тысячелетнюю преемственность. Это принципиально - это восстанавливает всё: наше самоуважение и понимание, что наша страна была всегда.
Мы и есть вечный русский народ, живущий на своей земле все эти времена, что, кстати, совершенно не умаляет граждан других национальностей, которые являются нашими братьями и с которыми мы вместе строили эту могучую Россию", - это одна из поправок Малофеева, где он говорит о важности исторической преемственности на всём тысячелетнем пути.
Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.

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