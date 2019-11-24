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"Де Крим???? Как где, дома Крым - в России": Британский The Economist "выбил почву" из-под ног украинских дипломатов
24 ноября 2019, 19:09 • 191 • Политика
Очередная карта Украины без Крыма "выбила почву" из-под ног украинских дипломатов. На этот раз реальную картину событий показал британский The Economist. А под возмущённым постом украинского посольства в Сети уже можно видеть типичные диалоги: "Де Крим????" - "Как где, дома Крым - в России".
Британский еженедельный журнал The Economist разозлил любителей легенды об украинском Крыме, а если говорить без метафор, то просто нарисовал карту Украины без полуострова, чем поверг в шок украинских политиков. По крайней мере, они наверняка считают себя шокированными.
На "ошибку" обратили внимание представители посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Там выражают надежду, что "такое уважаемое и всемирно известно издание изменит карту должным образом". Издание "должным образом" не сработало, карта все та же. А в комментариях под постом дипломатов уже "полыхает".
"Де Крим ....????" - кричит с возмущением VISS @VISSEESTI.
"Как где, дома Крым - в России", - напоминает о реальности Виталий Нилов @5K5oRaXcr9MQ9kK.
Фото: twitter.com/UkrEmbLondon.
Карта без Крыма - часть ролика издания о скандале вокруг США и Украины, точнее, телефонного развгора лидеров двух стран, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После этого памятного разговора, когда Трамп выдвигал требования о расследовании в отношении своего оппонента, в Вашингтоне поставили вопрос об импичменте президента США.
К слову, это не первый случай публикации карты Украины без Крыма в западной прессе, и всегда украинские дипломаты считают своим долгом отслеживать такие материалы и устраивать политические шоу, хоть как-то обращая на себя внимание.
Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Абсолютное большинство жителей высказались за восстановление исторической справедливости в ходе всенародного референдума.
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