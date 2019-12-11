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"Даже за границей": Шойгу придумал способ наказать вандалов, оскверняющих памятники ВОВ
11 декабря 2019, 23:54 • 119 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил ввести ответственность за осквернение военных мемориалов, в том числе за рубежом. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями, подчеркнул он.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что его ведомство подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны, включая те, что находятся за рубежом. Информация прозвучала на заседании оргкомитета "Победа".
Шойгу напомнил, что в последнее время резко участились случаи надругательства и вандализма над памятниками и захоронениями советских воинов за рубежом. Это постоянно происходит на Украине, а также в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других странах.
В этой связи Минобороны России подготовило специальный законопроект. Он предусматривает ответственность за осквернение военных мемориалов, даже если они находятся за рубежом.
Согласно его данным, сейчас за границами России находятся свыше 12 тысяч захоронений советских солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Они расположены на территории 56 государств, в них захоронено свыше 4 миллионов погибших воинов.
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