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"Даже за границей": Шойгу придумал способ наказать вандалов, оскверняющих памятники ВОВ

11 декабря 2019, 23:54  •  119 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил ввести ответственность за осквернение военных мемориалов, в том числе за рубежом. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями, подчеркнул он.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что его ведомство подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны, включая те, что находятся за рубежом. Информация прозвучала на заседании оргкомитета "Победа".
Шойгу напомнил, что в последнее время резко участились случаи надругательства и вандализма над памятниками и захоронениями советских воинов за рубежом. Это постоянно происходит на Украине, а также в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других странах.
В этой связи Минобороны России подготовило специальный законопроект. Он предусматривает ответственность за осквернение военных мемориалов, даже если они находятся за рубежом.
"Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями", - отметил Шойгу.
Согласно его данным, сейчас за границами России находятся свыше 12 тысяч захоронений советских солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Они расположены на территории 56 государств, в них захоронено свыше 4 миллионов погибших воинов.

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