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"Даже в Канаде смеялись": Внучка бандеровца Фриланд и Мистер Забавные Носки Трюдо пообещали Зеленскому "передовое" оружие
03 июля 2019, 14:24 • 62 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Канады поставлять "передовое" оружие на Украину. Он встретился с главой канадского МИД, у которой дед был бандеровцем. Также Зеленский провел встречу и с премьером Канады, которого именуют не иначе, как Мистер Забавные Носки. "Даже в Канаде смеялись", - комментируют новость про поставки вооружения пользователи.
Две страны скоро подпишут соответствующее соглашение, об этом заявил новый президент Украины Владимир Зеленский. Накануне он встречался с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Торонто, а также с главой канадского МИД Христей Фриланд.
Напомним, что последняя заявила о том, что Канада не будет выдавать визы жителям ЛДНР по российским паспортам. А также она раскритиковала заявление президента России по либерализму.
"Христя преданная либералка. Как, видимо, и её дед Михайло Хомяк, верой и правдой служивший во время оккупации нацистам на информационном фронте", - напоминают пользователи в Twitter.
"Канадская бандеровка продолжает дело своего дедушки, славно сотрудничавшего с нацистами. Скажите ей кто-нибудь, что ее канадщина жителям ЛДНР и даром не нужна, - пишет в своем микроблоге журналистка Юлия Витязева. - Тем более что смотреть там практически не на что".
"Зеленский не тем занимается: поставки Украине военной техники из Канады не помогут ни экономике страны, ни арестованным в России украинским морякам. Эта весть порадует лишь радикалов и Порошенко, - возмущается в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. - С кем собирается воевать Зеленский канадским оружием? Даже в Канаде все смеялись".
Многие пользователи припомнили и тот факт, что договариваться о чем-то с канадским премьером "вообще не трудно". И напомнили, что не так давно Джастин Трюдо легализовал марихуану. А еще он известен своим прозвищем Мистер Забавные Носки, которое, в общем-то, не добавляет ему престижа, особенно среди пользователей соцсетей.
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