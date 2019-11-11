"Даже Тереза Мэй справилась бы лучше": Борис Джонсон начал избирательную кампанию с мытья полов

Избирательная кампания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стартовала, и, похоже, политик торопится завоевать симпатии избирателей. Так, в Сети появилось видео, на котором сердобольный Джонсон якобы случайно зашёл в магазин "Оптика" на севере страны и увидел, что его затопило.

Джонсон не стал церемониться и схватил в руки швабру. В магазине, помимо офтальмологов с очками, оказались и журналисты с телевизионными линзами.



Ирония судьбы в том, что Борису раньше дали прозвище Швабра, потому что он носил прическу в стиле натюрель. Тогда он занимал еще пост мэра, а премьером был Дэвид Кэмерон, которого Джонсон прозвал Палкой. А вместе они должны были очистить страну от "грязи лейбористов".



"Судя по неуверенным вращательным движениям, ни дома, ни в школе Итон такого перспективного юношу, как Борис, домоводству не учили. Даже Тереза Мэй справилась бы лучше", - пишет автор Telegram-канала "Россиянка гладит".

Отмечается, что, по правилам рекламного жанра, состояние пола должны были показать до и после, но нет... "Тайной остаётся, что станет с Британией в результате его усилий", - заключает автор сообщения.