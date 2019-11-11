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"Даже Тереза Мэй справилась бы лучше": Борис Джонсон начал избирательную кампанию с мытья полов

11 ноября 2019, 09:09  •  56 • Политика
В Сети появилось видео, на котором премьер-министр Великобритании в рамках своей предвыборной кампании моет пол в затопленном магазине на севере страны. На кадрах видно, как политик размазывает грязь туда-сюда, но чище пол не становится. Пользователи шутят, что "даже Тереза Мэй справилась бы лучше".
Избирательная кампания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стартовала, и, похоже, политик торопится завоевать симпатии избирателей. Так, в Сети появилось видео, на котором сердобольный Джонсон якобы случайно зашёл в магазин "Оптика" на севере страны и увидел, что его затопило.
Джонсон не стал церемониться и схватил в руки швабру. В магазине, помимо офтальмологов с очками, оказались и журналисты с телевизионными линзами.

Ирония судьбы в том, что Борису раньше дали прозвище Швабра, потому что он носил прическу в стиле натюрель. Тогда он занимал еще пост мэра, а премьером был Дэвид Кэмерон, которого Джонсон прозвал Палкой. А вместе они должны были очистить страну от "грязи лейбористов".

"Судя по неуверенным вращательным движениям, ни дома, ни в школе Итон такого перспективного юношу, как Борис, домоводству не учили. Даже Тереза Мэй справилась бы лучше", - пишет автор Telegram-канала "Россиянка гладит".
Отмечается, что, по правилам рекламного жанра, состояние пола должны были показать до и после, но нет... "Тайной остаётся, что станет с Британией в результате его усилий", - заключает автор сообщения.

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