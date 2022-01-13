"Даже такого цинизма не исключаю!": Климкин назвал пугающий его итог переговоров России и Запада

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал пугающий его итог переговоров между Россией и Западом. "Даже такого цинизма не исключаю!" - запаниковал он в своём Facebook-аккаунте.

По словам экс-министра, "чем больше бардака" на Украине, тем якобы это лучше для Москвы, которая может сказать Евросоюзу о том, что именно Россия может навести на Украине порядок.

"По образцу Казахстана: с помощью ОДКБ", - написал он.

По словам Климкина, по итогам переговоров с Западом Москва может даже предложить совместную миротворческую миссию с Евросоюзом.

"Даже такого цинизма не исключаю", - сетует Климкин.

Напомним, что в Черкассах на днях прошла акция протеста украинских националистов, которые потребовали от главы Украины Владимира Зеленского и парламента осудить действия ОДКБ по Казахстану и разработать комплекс мер в отношении России. При этом боевики утверждают, что готовы даже лично приехать и помочь радикалам в Казахстане, потому что ситуация якобы может привести к "оккупации" Россией и этой страны, и Украины.