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"Даже такого цинизма не исключаю!": Климкин назвал пугающий его итог переговоров России и Запада
13 января 2022, 08:20 • 229 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал пугающий его итог переговоров между Россией и Западом. "Даже такого цинизма не исключаю!" - запаниковал он в своём Facebook-аккаунте.
По словам экс-министра, "чем больше бардака" на Украине, тем якобы это лучше для Москвы, которая может сказать Евросоюзу о том, что именно Россия может навести на Украине порядок.
"По образцу Казахстана: с помощью ОДКБ", - написал он.
По словам Климкина, по итогам переговоров с Западом Москва может даже предложить совместную миротворческую миссию с Евросоюзом.
"Даже такого цинизма не исключаю", - сетует Климкин.
Напомним, что в Черкассах на днях прошла акция протеста украинских националистов, которые потребовали от главы Украины Владимира Зеленского и парламента осудить действия ОДКБ по Казахстану и разработать комплекс мер в отношении России. При этом боевики утверждают, что готовы даже лично приехать и помочь радикалам в Казахстане, потому что ситуация якобы может привести к "оккупации" Россией и этой страны, и Украины.
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