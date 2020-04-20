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"Даже странно, если бы стычка не произошла": Политолог о выговоре Мишустина "человеку Собянина"

20 апреля 2020, 01:10  •  35 • Политика
Политолог Андрей Суздальцев оценил недавнюю словесную схватку между премьером Михаилом Мишустиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым, которого политолог Марат Баширов ранее назвал "человеком Собянина". По словам Суздальцева, в кабмине, равно как и в иных структурах, есть разные взгляды на ситуацию. Потому подобные всплески неудивительны. "Даже странно, если бы стычка не произошла".
Текущая ситуация с коронавирусом, безусловно, тест, в том числе для наших чиновников. Таким мнением с Царьградом поделился политолог Андрей Суздальцев. Он оценил недавно произошедшую ситуацию с главой МЭР Максимом Решетниковым, который получл выговор от премьера Михаила Мишустина.
Напомним, на днях премьер резко остановил доклад Решетникова, но и сделал министру выговор за банки, отказывающие предпринимателям в кредите.
Политолог Марат Баширов в личном Telegram-канале "Политджойстик" предположил, что данный инцидент отражает, что Мишустин чётко расставил точки в политическом противостоянии.
"В правительство Мишустина интегрировано несколько людей Собянина, и, похоже, премьер вышел на тропу войны с ними, начав с самого слабого звена - министра экономики Решетникова", - заметил он, а также не преминул добавить и личную оценку о Решетникове.
По мнению политолога Суздальцева, в таких "всплесках" среди чиновников нет ничего удивительного. "Мы прекрасно знаем, что в нашем правительстве существуют не просто разные точки зрения, но даже такое обострённое их восприятие. И дискуссии очень жёсткие", - объяснил он.
Потому не исключено, что и в дальнейшем дискуссии, и острые, могут возникать.
"Мы помним, что в предыдущем правительстве были яркие всплески, даже люди уходили в отставку. Здесь то же самое бывает. Поэтому то, что сейчас произошла стычка, это естественно. И даже странно, если бы она не произошла, потому что мы сейчас сдаём огромный экзамен. Не только страна сдаёт, не только наша гражданская совесть сдаёт", - подчеркнул он.
Суздальцев не исключил, что пока мы не переломим ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом, подобные всплески при обсуждениях могут происходить, "даже будут дальше ещё больше".

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