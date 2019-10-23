"Даже стекла уже не ставим, бесполезно": Жительница Зайцево о каждодневной войне, превратившейся в рутину

Глава фронтового поселка Зайцево Ирина Дикун рассказала, что донбассцы за годы войны стали воспринимать обстрелы уже как неизбежное явление. Да, признается она, каждый из них мечтает, чтобы боестолкновения наконец закончилось.

"Если бы у нас не было надежды, мы бы здесь уже не жили. Мы каждый день надеемся, что завтра закончится. Завтра должна закончиться. Вот же перемирие подписали… Каждый день мы надеемся, что вот-вот", - отмечает она.

Однако пока этого не происходит. А жить как-то надо.

Дикун добавляет, что даже в таких опасных условиях жители поселка пытаются постепенно восстанавливать родной населенный пункт.

"Война идет - мы все равно ремонтируем дороги, мы красим-белим, мы занимаемся благоустройством, как можем. Восстанавливаем электроснабжение и все остальное", - рассказала она. Правда, стекла в разбитые окна домов многие уже не вставляют, прикрывают проемы пленкой.

"Сколько стекол уже было поставлено… У нас все в пленках. И у всех людей так же. Так и зимуем же в пленках. Вешаем одеяло, чтобы тепло не уходило…" - горько замечает она.

Женщина признается, что до последнего верит, что эти годы страшной войны все же закончатся, и для поселка, для жителей Донбасса наступит долгожданное спокойствие и мир.

"Я надеюсь, что все будет хорошо. Мы живем этой надеждой. Что будет здесь еще и детей много, и все будет хорошо. Будем еще вспоминать это как страшный сон", - цитирует ее слова телеграм-канал Realdoc.