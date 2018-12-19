"Даже Сталина из Израиля выдавили, а Путина не смогли": В Сети восхищаются победой над США в сердце Ближнего Востока

В Сети восхищаются стратегией России в ближневосточном конфликте. Пользователи отмечают, что вывод войск США из арабской республики свидетельствует, что Вашингтон не устоял перед "великаном политики" Путиным. "Даже Сталина Америка высадила из Израиля, потом Хрущёва из Египта, потом Брежнева из Ирака. Его не смогли", - пишут пользователи в соцсетях.

Пользователи в Сети оценили результат объявленного Вашингтоном вывода войск из САР. Как пишут блогеры, налицо победа Путина над США на ближневосточном поле.

"Путин - великан политики, высадил США из самого сердца Ближнего Востока. Даже Сталина Америка высадила из Израиля, потом Хрущёва из Египта, потом Брежнева из Ирака. Его не смогли", - пишут в Twitter комментаторы.

Ранее Белый дом официально подтвердил, что США начали вывод войск из Сирии. По информации Reuters, полностью вывод войск США из Сирии займёт 60-100 дней. При этом отмечается, что все ВС США из Сирии будут выведены, когда закончатся последние стадии операции против ИГ (запрещена в России).

"Белый дом заявляет, что США начали вывод своих войск из Сирии. По приказу Трампа, - сообщают СМИ. Это катастрофа. Ведь без американских военных в Сирии начнётся неконтролируемый, больше никем не сдерживаемый, чудовищный разгул борьбы с терроризмом", - иронизируют блогеры.

В то же время американский лидер Дональд Трамп на странице в Twitter сообщил, что США якобы "победили" террористическую группировку.

"Новость последнего часа: Америка победила ИГИЛ. А ещё Гитлера, Наполеона и Чингисхана", - смеются в рунете.

Официально заявили - выходят из Сирии...

Путин - великан политики, высадил США из самого сердца Ближнего Востока.

Даже Сталина Америка высадила из Израиля, потом Хрущёва из Египта, потом Брежнева из Ирака. Его не смогли.. — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 19 декабря 2018 г.

Белый дом заявляет, что США начали вывод своих войск из Сирии. По приказу Трампа, - сообщают СМИ.

Это катастрофа. Ведь без американских военных в Сирии начнётся неконтролируемый, больше никем не сдерживаемый, чудовищный разгул борьбы с терроризмом. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 19 декабря 2018 г.