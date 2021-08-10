"Даже Советский Союз так не поступал": Корнилов рассказал о "разводе" Польши с ЕС

Политолог Владимир Корнилов рассказал о наметившемся "разводе" Польши и ЕС. По его словам, противоречия между Варшавой и Брюсселем обострились до предела, а руководство Евросоюза перешло к откровенному диктату: "Даже Советский Союз так не поступал".

По словам эксперта, поляки сегодня начинают сомневаться в верности выбранного прозападного пути. Чтобы заручиться поддержкой западных "друзей", Варшава пошла на серьёзное ухудшение отношений с Россией, однако вместо благодарности получила свод указаний, нарушающих суверенитет, пишет портал "Народные новости".

Речь идёт о требовании Евросоюза отменить решение Конституционного суда Польши, который объявил национальное законодательство более приоритетным, чем законы ЕС. Корнилов отметил, что такого себе не позволяли даже советские чиновники.

Там один из польских министров вообще заявил, что даже Советский Союз не поступал так с Польшей, когда она была под управлением СССР. Так что поляки обижены и брошены. Все против них,

- отмечает политолог.