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"Даже Советский Союз так не поступал": Корнилов рассказал о "разводе" Польши с ЕС
10 августа 2021, 21:10 • 50 • Политика
Политолог Владимир Корнилов рассказал о наметившемся "разводе" Польши и ЕС. По его словам, противоречия между Варшавой и Брюсселем обострились до предела, а руководство Евросоюза перешло к откровенному диктату: "Даже Советский Союз так не поступал".
По словам эксперта, поляки сегодня начинают сомневаться в верности выбранного прозападного пути. Чтобы заручиться поддержкой западных "друзей", Варшава пошла на серьёзное ухудшение отношений с Россией, однако вместо благодарности получила свод указаний, нарушающих суверенитет, пишет портал "Народные новости".
Речь идёт о требовании Евросоюза отменить решение Конституционного суда Польши, который объявил национальное законодательство более приоритетным, чем законы ЕС. Корнилов отметил, что такого себе не позволяли даже советские чиновники.
- отмечает политолог.
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