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"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 04:50 • 336 • Политика
Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило, что русский Минсельхоз дал добро на передачу в аренду предпринимателям солнечной среднеазиатской республики одного миллиона гектаров земли. На новость отреагировал военкор Дмитрий Стешин.
Передаваемые Россией земли примерно равны по площади такому ближневосточному государству, как Ливан. И совершенно неясно, во-первых, почему об этом мы узнаём от иностранного ведомства, а не от своего. И, во-вторых, с чем связаны такие привилегии для не совсем дружественной нам страны?
Почему недружественной? Хотя бы потому, что на днях в узбекистанском Чирчике прошла акция против русского языка, ущемляющая права русскоязычного населения. Происходящее прокомментировал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев:
Высказался и военный корреспондент Дмитрий Стешин, представив схему этого "узбекского миллиона га" от читателя, который жил в Узбекистане:
Получается прекрасная схема:
Помимо всего прочего, подписчик Стешина добавил, что ему смешно читать, что узбеки, в отличие от тех же китайцев, осваивающих Дальний Восток, родные для России:
В 1990-е годы в Узбекистане были самые настоящие гонения на русских. Об этом мы рассказывали ранее.
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