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"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле

11 октября 2021, 04:50  •  336 • Политика
Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило, что русский Минсельхоз дал добро на передачу в аренду предпринимателям солнечной среднеазиатской республики одного миллиона гектаров земли. На новость отреагировал военкор Дмитрий Стешин.
Передаваемые Россией земли примерно равны по площади такому ближневосточному государству, как Ливан. И совершенно неясно, во-первых, почему об этом мы узнаём от иностранного ведомства, а не от своего. И, во-вторых, с чем связаны такие привилегии для не совсем дружественной нам страны?
Почему недружественной? Хотя бы потому, что на днях в узбекистанском Чирчике прошла акция против русского языка, ущемляющая права русскоязычного населения. Происходящее прокомментировал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев:
Подумайте только, Минсельхозы обеих стран кулуарно договорились, и Россия фактически, если сделка не будет сорвана, лишится в плане территории - нет, даже не далёкого от нас Ливана, а доброй половины Крыма! И благодаря сельхозпродукции этой "Кемской волости" Узбекистан, который вовсе не является failed state, будет продолжать ударными темпами наращивать своё население, чтобы продолжать, выжив большинство русских из своих пределов, колонизацию, а заодно и исламизацию России.
Высказался и военный корреспондент Дмитрий Стешин, представив схему этого "узбекского миллиона га" от читателя, который жил в Узбекистане:
Передача 1 млн га Узбекистану - судя по тексту новости, узбеки даже рубля своего не вложат, а получат ещё и кредиты от России.
Получается прекрасная схема:
  • Русская земля на халяву и вода на халяву.
  • Сбагрили своих гастарбайтеров миллионами.
  • Они будут жить в России, напрягать население и социальную инфраструктуру.
  • Весь продукт вывезли к себе.
  • Так ещё и деньги на всю эту вакханалию даст сама Россия...
Помимо всего прочего, подписчик Стешина добавил, что ему смешно читать, что узбеки, в отличие от тех же китайцев, осваивающих Дальний Восток, родные для России:
Смешно, потому что я как русский человек, переживший 1990-е в Узбекистане, очень хорошо помню, какие они нам РОДНЕНЬКИЕ, - резюмировал автор.
В 1990-е годы в Узбекистане были самые настоящие гонения на русских. Об этом мы рассказывали ранее.

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