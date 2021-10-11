"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле

Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило, что русский Минсельхоз дал добро на передачу в аренду предпринимателям солнечной среднеазиатской республики одного миллиона гектаров земли. На новость отреагировал военкор Дмитрий Стешин.

Передаваемые Россией земли примерно равны по площади такому ближневосточному государству, как Ливан. И совершенно неясно, во-первых, почему об этом мы узнаём от иностранного ведомства, а не от своего. И, во-вторых, с чем связаны такие привилегии для не совсем дружественной нам страны?

Почему недружественной? Хотя бы потому, что на днях в узбекистанском Чирчике прошла акция против русского языка, ущемляющая права русскоязычного населения. Происходящее прокомментировал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев:

Подумайте только, Минсельхозы обеих стран кулуарно договорились, и Россия фактически, если сделка не будет сорвана, лишится в плане территории - нет, даже не далёкого от нас Ливана, а доброй половины Крыма! И благодаря сельхозпродукции этой "Кемской волости" Узбекистан, который вовсе не является failed state, будет продолжать ударными темпами наращивать своё население, чтобы продолжать, выжив большинство русских из своих пределов, колонизацию, а заодно и исламизацию России.

Высказался и военный корреспондент Дмитрий Стешин, представив схему этого "узбекского миллиона га" от читателя, который жил в Узбекистане:

Передача 1 млн га Узбекистану - судя по тексту новости, узбеки даже рубля своего не вложат, а получат ещё и кредиты от России.

Получается прекрасная схема:

Русская земля на халяву и вода на халяву.

Сбагрили своих гастарбайтеров миллионами.

Они будут жить в России, напрягать население и социальную инфраструктуру.

Весь продукт вывезли к себе.

Так ещё и деньги на всю эту вакханалию даст сама Россия...

Помимо всего прочего, подписчик Стешина добавил, что ему смешно читать, что узбеки, в отличие от тех же китайцев, осваивающих Дальний Восток, родные для России:

Смешно, потому что я как русский человек, переживший 1990-е в Узбекистане, очень хорошо помню, какие они нам РОДНЕНЬКИЕ, - резюмировал автор.

В 1990-е годы в Узбекистане были самые настоящие гонения на русских. Об этом мы рассказывали ранее.